Πριγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ κατηγορούν τον συγγραφέα νέας βιογραφίας - «Η Μέγκαν θρηνούσε που δεν θα γινόταν ποτέ βασίλισσα»

Μια νέα βιογραφία για τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ κάνει λόγο για «πλύση εγκεφάλου» και για «διχασμό και απειλή»

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ κατηγορούν τον συγγραφέα μιας νέας βασιλικής βιογραφίας για «τρελές θεωρίες συνωμοσίας και μελοδραματισμούς». Όπως αναφέρει το BBC, σε αποσπάσματα από το επερχόμενο βιβλίο του -φέρει τον τίτλο Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family- που δημοσιεύθηκαν από την εφημερίδα The Times, ο συγγραφέας Τομ Μπάουερ υποστηρίζει ότι η Καμίλα είχε πει σε φίλη της πως η Μέγκαν είχε «κάνει πλύση εγκεφάλου» στον πρίγκιπα Χάρι.

Μάλιστα, γράφει πως η Μέγκαν Μαρκλ αποδείχθηκε ένας παράγοντας διχασμού και πως ο Ουίλιαμ και η Κέιτ την θεωρούσαν «απειλή».

Εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ ανέφερε πως ο Τομ Μπάουερ έχει ξεπεράσει τα όρια που χωρίζουν την κριτική από την εμμονή εδώ και καιρό. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση «πρόκειται για κάποιον που έχει δηλώσει δημόσια το εξής: "η μοναρχία στην πραγματικότητα εξαρτάται από το να εξαφανιστούν οι Σάσεξ από τη δημόσια ζωή μας", μια φράση που μιλά από μόνη της. Έχει χτίσει καριέρα κατασκευάζοντας όλο και πιο περίπλοκες θεωρίες για ανθρώπους που δεν γνωρίζει και δεν έχει συναντήσει ποτέ. Όσοι ενδιαφέρονται για τα γεγονότα θα στραφούν αλλού, όσοι αναζητούν παραληρηματική συνωμοσιολογία και μελοδραματισμό ξέρουν ακριβώς πού να τον βρουν».

Τα αποσπάσματα του βιβλίου αγγίζουν θέματα όπως η σχέση του Χάρι και της Μέγκαν με τον Ουίλιαμ και την Κέιτ, αλλά και τις επιχειρηματικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες του ζευγαριού μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά καθήκοντα και τη μετακόμισή του στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2020, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών με τις εταιρείες Netflix και Spotify.

Ο συγγραφέας υποστηρίζει πως η ένταση μεταξύ των δύο αδερφών κλιμακώθηκε πριν την αποχώρηση των Σάσεξ από το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως γράφει, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ ήταν «ανήσυχοι» για τη Μέγκαν και πίστευαν ότι εκείνη «θρηνούσε για τις ελάχιστες πιθανότητες του Χάρι να γίνει κάποτε βασιλιάς, όπως και για το ενδεχόμενο ότι η ίδια δεν θα γινόταν ποτέ βασίλισσα».

Ισχυρίζεται επίσης ότι ο πρίγκιπας Χάρι φοβάται πως ο Ουίλιαμ, ο μελλοντικός βασιλιάς, «θα μπορούσε να αφαιρέσει όλους τους τίτλους των Σάσεξ και ουσιαστικά να τον εξορίσει από τη Βρετανία».

Ο Μπάουερ έχει γράψει και το βιβλίο Revenge: Meghan, Harry, And the War Between the Windsors, που δημοσιεύθηκε το 2022.