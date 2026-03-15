Χάρι Στάιλς: Φίλησε επί σκηνής τον Μπεν Μάρσαλ και απάντησε με τον καλύτερο τρόπο στις κατηγορίες για «queerbaiting»

Ο Χάρι Στάιλς αντιμετώπισε με χιούμορ τις κατηγορίες που έχει δεχτεί τα τελευταία χρόνια για «queerbaiting», κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου μονολόγου του στην εκπομπή Saturday Night Live.

Ο διάσημος ποπ σταρ, που βρέθηκε ξανά στο στούντιο της εκπομπής για να αναλάβει διπλό ρόλο ως παρουσιαστής και μουσικός καλεσμένος, δεν δίστασε να σχολιάσει ανοιχτά την κριτική που έχει δεχτεί για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται δημόσια, κυρίως μέσα από το στιλ και την εικόνα του.

Στην αρχή του μονολόγου του, ο Στάιλς θυμήθηκε την προηγούμενη φορά που παρουσίασε την εκπομπή το 2019, αλλά και την ολοκλήρωση της τελευταίας μεγάλης περιοδείας του το 2023. «Τότε ο κόσμος φαινόταν να δίνει μεγάλη προσοχή στα ρούχα που φορούσα, κάτι που ονομάζεται “queerbaiting”», είπε χαρακτηριστικά. «Και κάποιοι με κατηγόρησαν γι’ αυτό. Αλλά μήπως σου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι ίσως δεν ξέρεις τα πάντα για μένα, μπαμπά;» πρόσθεσε αστειευόμενος. Συγκεκριμένα, το Queerbaiting είναι η πρακτική κατά την οποία δημιουργοί, εταιρείες ή δημόσια πρόσωπα αφήνουν υπονοούμενα για ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες, σχέσεις ή ταυτότητες, χωρίς όμως να τα επιβεβαιώνουν ποτέ ξεκάθαρα. Στόχος τους θεωρείται συχνά να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και το κοινό της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Ο τραγουδιστής συνέχισε τον μονόλογο μιλώντας για το πώς περνά τον ελεύθερο χρόνο του, αναφέροντας ότι ασχολείται περισσότερο με το τρέξιμο, πριν στραφεί στο νέο του μουσικό πρότζεκτ.

Αναφερόμενος στο νέο του άλμπουμ με τίτλο Kiss All the Time. Disco, Occasionally, ο Στάιλς αποκάλυψε με χιούμορ ότι εμπνεύστηκε το όνομα ζητώντας από το ChatGPT να του προτείνει «την πιο ιταλική φράση που υπάρχει», προφέροντας τον τίτλο με υπερβολική ιταλική προφορά, προκαλώντας γέλια στο κοινό.

«Μερικές φορές τα φιλιά μπορεί να είναι υπέροχα», είπε. «Ξέρετε, αν είσαι πραγματικά καλός σε αυτό ». Εκείνη τη στιγμή, αρκετές γυναίκες από το καστ της εκπομπής, προσπάθησαν να τον πλησιάσουν για ένα φιλί, αλλά εκείνος τις απέφυγε με χιούμορ.

Η ανατροπή ήρθε όταν στη σκηνή εμφανίστηκε ο συντελεστής της εκπομπής Μπεν Μάρσαλ. Ο Στάιλς τον πλησίασε αστειευόμενος και, λίγο αργότερα, οι δυο τους αντάλλαξαν ένα φιλί μπροστά στο κοινό.

«Αυτό είναι που λέμε queerbaiting!» σχολίασε γελώντας ο τραγουδιστής, κλείνοντας το σκετς με μια σαρκαστική αναφορά στην κριτική που έχει δεχτεί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Στάιλς αναλαμβάνει διπλό ρόλο στην εκπομπή του αμερικανικού δικτύου NBC. Η τελευταία φορά που παρουσίασε το Saturday Night Live ήταν τον Νοέμβριο του 2019, ενώ στο παρελθόν είχε εμφανιστεί τρεις φορές ως μουσικός καλεσμένος με το συγκρότημα One Direction και μία φορά ως σόλο καλλιτέχνης.

Στο νέο επεισόδιο, ο τραγουδιστής ερμήνευσε επίσης τραγούδια από το νέο του άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα και ήδη έχει τραβήξει την προσοχή των θαυμαστών του.

Μάλιστα, ο Στάιλς είχε κάνει και μια σύντομη εμφάνιση στο επεισόδιο της προηγούμενης εβδομάδας, όταν παρουσιαστής της εκπομπής ήταν ο ηθοποιός Ryan Gosling, προετοιμάζοντας ουσιαστικά το κοινό για τη δική του επιστροφή στο θρυλικό στούντιο 8H.