Ο Χάρι Στάιλς στην κορυφή των charts με το νέο άλμπουμ «Kiss All The Time. Disco, Occasionally»

Ο Χάρι Στάιλς κατακτά ξανά την κορυφή των βρετανικών charts άλμπουμ, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες πωλήσεις πρώτης εβδομάδας της χρονιάς.

Ο Βρετανός ποπ σταρ Χάρι Στάιλς επέστρεψε δυναμικά στην κορυφή των βρετανικών charts άλμπουμ, καθώς η νέα του δισκογραφική δουλειά με τίτλο "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" κατέκτησε την πρώτη θέση αμέσως μετά την κυκλοφορία της. Το άλμπουμ σημείωσε εντυπωσιακές πωλήσεις κατά την πρώτη εβδομάδα, ξεπερνώντας ακόμη και το προηγούμενο προσωπικό ρεκόρ του καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με στοιχεία της Official Charts Company, ο δίσκος πούλησε περισσότερα από 183.000 αντίτυπα μέσα σε λίγες ημέρες από την κυκλοφορία του, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή. Το νούμερο αυτό ξεπέρασε σημαντικά τις πωλήσεις της πρώτης εβδομάδας του προηγούμενου άλμπουμ του, Harry's House, που είχε καταγράψει περίπου 113.000 αντίτυπα το 2022.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν και η πορεία του δίσκου στις φυσικές πωλήσεις. Περίπου 66.000 αντίτυπα διατέθηκαν σε μορφή βινυλίου, γεγονός που τον καθιστά την πιο εμπορική φυσική κυκλοφορία της χρονιάς μέχρι στιγμής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εμπορική επιτυχία του άλμπουμ έρχεται παρά τις σχετικά συγκρατημένες κριτικές που έλαβε από μέρος του μουσικού Τύπου. Η εφημερίδα The Telegraph σχολίασε ότι ο δίσκος διαθέτει «το συναισθηματικό βάρος μιας διαφήμισης αρώματος», ενώ η The Guardian το βαθμολόγησε με τρία αστέρια, περιγράφοντας την ακουστική εμπειρία ως ευχάριστη αλλά όχι ιδιαίτερα τολμηρή.

Ο επικεφαλής μουσικός κριτικός της Guardian, Alexis Petridis, σημείωσε ότι «η μουσική είναι ήπια και ευχάριστη, όμως από τον τίτλο και κάτω φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα με τους στίχους». Παράλληλα, πιο θετικές ήταν οι κριτικές άλλων μουσικών μέσων. Το περιοδικό NME ανέφερε ότι ο Στάιλς ακούγεται «απελευθερωμένος και φωτεινός ακόμη και στις πιο μελαγχολικές στιγμές του», ενώ το Clash Magazine χαρακτήρισε το άλμπουμ ως μια επιτυχημένη έκφραση της προσωπικής και καλλιτεχνικής εξέλιξης του τραγουδιστή.

Σε συνεντεύξεις που έδωσε με αφορμή την κυκλοφορία του δίσκου, ο Στάιλς αποκάλυψε ότι η δημιουργία του άλμπουμ επηρεάστηκε έντονα από την εμπειρία του μετά το τέλος της μεγάλης περιοδείας του Love On Tour, η οποία διήρκεσε συνολικά 22 μήνες.

Όπως εξήγησε, μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα περιοδειών, ένιωσε την ανάγκη να επανέλθει στην καθημερινότητα και να βιώσει τον κόσμο από τη σκοπιά του απλού θεατή.

«Για ένα διάστημα αποφάσισα να λέω “ναι” σε όλα», δήλωσε, περιγράφοντας την περίοδο κατά την οποία προσπαθούσε να επανασυνδεθεί με την πραγματική ζωή, να γνωρίσει νέους ανθρώπους και να ζήσει εμπειρίες έξω από τον περιορισμένο κύκλο της διασημότητας.

Η προώθηση του άλμπουμ περιλάμβανε και μια ξεχωριστή συναυλία στο Manchester, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε και προβλήθηκε ως ειδική μουσική εκπομπή στην πλατφόρμα Netflix. Η εκδήλωση συνέβαλε σημαντικά στην εμπορική επιτυχία της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, ο Στάιλς σημειώνει επιτυχία και στο chart των singles. Το τραγούδι American Girls κατέκτησε την πρώτη θέση της εβδομάδας, ενώ δύο ακόμη κομμάτια του νέου άλμπουμ βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα: το Aperture στην τέταρτη θέση και το Ready, Steady, Go! στην πέμπτη.

Η επιτυχία αυτή συμβάλλει σε ένα εντυπωσιακό σερί για τη βρετανική μουσική σκηνή. Για έντεκα συνεχόμενες εβδομάδες μέσα στο 2026, καλλιτέχνες από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν κατακτήσει την πρώτη θέση στο chart άλμπουμ, κάτι που είχε να συμβεί περίπου μία δεκαετία.

Στο ίδιο διάστημα, την κορυφή των charts έχουν κατακτήσει επίσης οι Olivia Dean, Robbie Williams, Louis Tomlinson, Charli XCX, Mumford & Sons και Gorillaz.

Ωστόσο, αυτή η κυριαρχία ενδέχεται να δοκιμαστεί σύντομα, καθώς αναμένεται η πολυαναμενόμενη επιστροφή του νοτιοκορεατικού συγκροτήματος BTS την επόμενη εβδομάδα.

Η επικεφαλής της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας Jo Twist, διευθύνουσα σύμβουλος του British Phonographic Industry, χαρακτήρισε την περίοδο «εξαιρετικά δυναμική για τη βρετανική μουσική». Όπως ανέφερε, η βιομηχανία σημείωσε το 2025 έσοδα-ρεκόρ ύψους 1,57 δισεκατομμυρίων λιρών, αποδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη επιρροή της χώρας στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Με νέες κυκλοφορίες να αναμένονται από καλλιτέχνες όπως οι Raye, Arlo Parks και Jessie Ware, η χρονιά προμηνύεται ιδιαίτερα δυναμική για τη σύγχρονη βρετανική ποπ. Και προς το παρόν, ο Χάρι Στάιλς βρίσκεται ξανά στην κορυφή της.