Ζόι Κράβιτζ και Χάρι Στάιλς, πιο ερωτευμένοι από ποτέ, περπατούν αγκαλιασμένοι στη Ρώμη

Love is in the air και τα σχετικά

Είναι νωρίς ακόμα για να πούμε ότι η Ζόι Κράβιτζ και ο Χάρι Στάιλς είναι το νέο couple crush μας, αλλά ξέρουμε σίγουρα ότι είναι ένα από τα πιο fashionable ζευγάρια αυτήν τη στιγμή στη showbiz. Ένα πράγμα σαν τη Χέιλι και τον Τζάστιν Μπίμπερ. Ναι, καμία σχέση.

Χθες, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Ζόι Κράβιτζ και τον Χάρι Στάιλς να βολτάρουν στη Ρώμη. Για την ακρίβεια, ο ένας κρατούσε τον άλλον από το χέρι, ενώ περπατούσαν ανέμελα σε μία από τις πιο ρομαντικές πόλεις στην Ευρώπη. Σε κάποιο σημείο, ο Χάρι Στάιλς άπλωσε τρυφερά το χέρι του για να αγγίξει τη μύτη της Ζόι, ενώ εκείνη έσκυψε κάποια στιγμή προς το μέρος του για να ακουμπήσει το κεφάλι της στον ώμο του.

Στις φωτογραφίες, βλέπουμε τον τραγουδιστή του «Watermelon Sugar» να φοράει ένα μαύρο πουλόβερ και ένα μαύρο παντελόνι, κάτω από ένα μπεζ παλτό. Ολοκλήρωσε το look του με ένα μαύρο σκούφο και σκούρα γυαλιά ηλίου. Από την πλευρά της, η σταρ της σειράς «Big Little Lies» στάθηκε στο πλευρό του συντρόφου της φορώντας ένα γκρι παλτό, ένα μπλε cardigan και ένα καφέ παντελόνι. Kάλυψε το κεφάλι της με ένα μαύρο μαντήλι.

Η νέα εμφάνισή τους έρχεται μετά από μερικές εβδομάδες που το ζευγάρι διατηρούσε χαμηλό προφίλ. Τελευταία φορά, είχαν εμφανιστεί μαζί δημόσια τον Σεπτέμβριο. Τον Οκτώβριο, πήγες ανέφεραν ότι το ζευγάρι έκανε τη σχέση του «πιο σοβαρή», με τη Ζόι να μένει στο σπίτι του Χάρι Στάιλς στο Λονδίνο, ενώ εργαζόταν σε μια επερχόμενη ταινία. «Πέρασαν ένα υπέροχο καλοκαίρι μαζί και τα πράγματα γίνονται όλο και πιο σοβαρά μεταξύ τους», ανέφερε τότε μια πηγή στην εφημερίδα The Sun. Για πρώτη φορά, οι εικασίες για μια σχέση μεταξύ της Ζόι Κράβιτζ και του πρώην μέλους των One Direction ξεκίνησαν τον Αύγουστο, όταν τους φωτογράφησαν να περπατούν αγκαζέ στη Ρώμη (πάλι). Αργότερα τον ίδιο μήνα, το ζευγάρι εντοπίστηκε να φιλιέται και να «διασκεδάζει πολύ» κατά τη διάρκεια ενός ραντεβού στο Λονδίνο.

Και για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργιοι, πριν από τη φημολογούμενη σχέση της με τον Χάρι Στάιλς, η Ζόι Κράβιτζ ήταν αρραβωνιασμένη με τον ηθοποιό Τσάνινγκ Τέιτουμ, προτού χωρίσουν το 2024. Οι δυο τους ήταν μαζί για τρία χρόνια. Εντωμεταξύ, ο Χάρι Στάιλς δεν έχει μακροχρόνια σχέση από τότε που χώρισε με την ηθοποιό Τέιλορ Ράσελ πέρυσι. Οι δυο τους ήταν μαζί 14 μήνες.

