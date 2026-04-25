Οι πιο "ευφάνταστες" δικαιολογίες πολιτικών που έχουν ακουστεί - «Δεν παράγω ιδρώτα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ τα «μάζεψε» για την εικόνα ως Ιησούς με μία τελείως «άκυρη» δικαιολογία, και μας έδωσε την τέλεια αφορμή για άλλη μία λίστα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μία σπάνια για αυτόν κίνηση, αναγκάστηκε να ανακαλέσει, συγκεκριμένα την AI εικόνα που τον αναπαριστούσε ως άλλο «Ιησού Χριστό» να γιατρεύει θαυματουργικά έναν άντρα, αφού δέχτηκε έντονη κριτική τόσο από θρησκευόμενες όσο και από μη συνιστώσες.

Σε μία συνηθισμένη όμως για αυτόν κίνηση, αντί να απολογηθεί ευθέως, προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, διατεινόμενος πως «νόμιζε» πως η εικόνα τον παρουσίαζε ως «γιατρό που θεραπεύει έναν ασθενή», σημειώνει το Politico.

Η συλλογιστική του προκάλεσε χλευασμό στο διαδίκτυο, αλλά γεννά και μία γαργαλιστική απορία. Ήταν αυτή η πιο γελοία δικαιολογία πολιτικού που έχει ακουστεί; Θα παραθέσουμε μερικές ακόμα, για να κάνετε τις απαραίτητες συγκρίσεις.

«Δεν παράγω ιδρώτα»

Το 2019, ο τότε πρίγκιπας, πλέον έκπτωτος γόνος Άντριου έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη στο BBC, θίγοντας τους ισχυρισμούς ότι είχε επανειλημμένες σεξουαλικές σχέσεις με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε.

