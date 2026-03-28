Θύματα του Επστάιν μηνύουν τη Google και τη κυβέρνηση Τραμπ για διαρροή προσωπικών δεδομένων

Επιζώντες καταγγέλλουν νέα τραυματική εμπειρία μετά από φερόμενη δημοσίευση στοιχείων τους μέσω AI και κυβερνητικών εγγράφων.

Μια νέα νομική μάχη με σοβαρές προεκτάσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών βρίσκεται σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς θύματα του Τζέφρι Επστάιν στρέφονται κατά της Google και της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ομαδική αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας από μια ανώνυμη ενάγουσα, γνωστή ως Jane Doe, η οποία εκπροσωπεί δεκάδες επιζώντες. Στην καταγγελία υποστηρίζεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε κατά λάθος τα προσωπικά στοιχεία περίπου 100 θυμάτων στα τέλη του 2025 και στις αρχές του 2026, στο πλαίσιο δημοσιοποίησης εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν.

Παρότι οι αρχές φέρονται να αναγνώρισαν το σφάλμα και να απέσυραν τα δεδομένα, οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι η ζημιά είχε ήδη γίνει. Σύμφωνα με την αγωγή, διαδικτυακές πλατφόρμες — με κυρίαρχη τη Google — συνέχισαν να αναπαράγουν τα ευαίσθητα αυτά στοιχεία, ακόμη και μετά από επανειλημμένα αιτήματα για αφαίρεσή τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης της Google, γνωστή ως «AI Mode», η οποία φέρεται να παρήγαγε απαντήσεις που περιλάμβαναν πλήρη ονόματα, διευθύνσεις email και άλλες προσωπικές πληροφορίες θυμάτων. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη λειτουργία «δεν αποτελεί ουδέτερο εργαλείο αναζήτησης», αλλά αντίθετα ενισχύει τη διάδοση ευαίσθητου περιεχομένου.

«Οι επιζώντες βιώνουν ένα νέο κύμα τραύματος», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αγωγή. Πολλοί από αυτούς φέρονται να έχουν δεχθεί απειλητικά μηνύματα, παρενοχλήσεις και κατηγορίες από αγνώστους, οι οποίοι τους αντιμετωπίζουν όχι ως θύματα αλλά ως συνεργούς.

Η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τα όρια της ευθύνης των τεχνολογικών κολοσσών, ειδικά υπό το πρίσμα του Άρθρου 230 του Νόμου περί Αξιοπρέπειας στις Επικοινωνίες, το οποίο εδώ και δεκαετίες προστατεύει τις διαδικτυακές πλατφόρμες από νομικές ευθύνες για περιεχόμενο τρίτων. Ωστόσο, με την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι το πλαίσιο αυτό ενδέχεται να χρειάζεται ριζική αναθεώρηση.

Παράλληλα, η αγωγή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης προς τις μεγάλες πλατφόρμες, μετά από πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις που έκριναν ότι εταιρείες όπως η Meta και το YouTube δεν ελέγχουν επαρκώς το επιβλαβές περιεχόμενο.

Η υπόθεση συνδέεται και με τη μαζική δημοσιοποίηση άνω των τριών εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν — ο οποίος αυτοκτόνησε το 2019 ενώ βρισκόταν υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διακίνηση ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Μέχρι στιγμής, ούτε η Google ούτε εκπρόσωποι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν προβεί σε επίσημες δηλώσεις σχετικά με τις κατηγορίες. Ωστόσο, η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται να αποτελέσει σημείο καμπής για τη νομική ευθύνη των τεχνολογικών εταιρειών στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.