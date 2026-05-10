Νέα έρευνα αποδεικνύει ότι το ChatGPT μας κάνει όλο και πιο χαζούς

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η υπερβολική χρήση AI μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τη μνήμη, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη.

Από τη στιγμή που το ChatGPT μπήκε δυναμικά στη ζωή μας, εκατομμύρια άνθρωποι άρχισαν να το χρησιμοποιούν για δουλειά, σπουδές, ψυχολογικές συμβουλές, ακόμη και για προσωπική έκφραση. Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται ταχύτητα, ευκολία και άμεσες απαντήσεις σε κάθε ερώτημα. Όμως, όσο περισσότερο βασιζόμαστε σε αυτή, τόσο μεγαλώνει και η ανησυχία των ειδικών: μήπως τελικά το AI μάς κάνει πνευματικά πιο «τεμπέληδες»;

Μια νέα έρευνα του MIT Media Lab έρχεται να ενισχύσει αυτούς τους φόβους, αποκαλύπτοντας ότι η συνεχής χρήση του ChatGPT ενδέχεται να μειώνει τη δημιουργικότητα, τη συγκέντρωση και τη λειτουργία της μνήμης. Τα αποτελέσματα προκαλούν έντονο προβληματισμό για το μέλλον της σκέψης και της μάθησης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Έρευνα MIT: Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν χρησιμοποιούμε ChatGPT

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025 με τη συμμετοχή 54 ατόμων ηλικίας 18 έως 39 ετών. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: η πρώτη χρησιμοποίησε αποκλειστικά το ChatGPT για να γράψει εκθέσεις, η δεύτερη μόνο τη Google και η τρίτη βασίστηκε αποκλειστικά στις δικές της γνώσεις, χωρίς καμία τεχνολογική βοήθεια.

Κατά τη διάρκεια του πειράματος, οι επιστήμονες κατέγραφαν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου μέσω ειδικών EEG συσκευών. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: όσοι χρησιμοποιούσαν ChatGPT εμφάνισαν αισθητά χαμηλότερη εγκεφαλική δραστηριότητα σε περιοχές που σχετίζονται με την κριτική σκέψη, τη μνήμη, τη συγκέντρωση και τη δημιουργικότητα.

Ακόμη πιο ανησυχητικό ήταν το γεγονός ότι, όσο περνούσε η ώρα, οι χρήστες του AI γίνονταν όλο και πιο εξαρτημένοι από αυτό. Όταν κλήθηκαν αργότερα να γράψουν χωρίς καμία βοήθεια, είχαν τις χειρότερες επιδόσεις σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες. Σύμφωνα με την έρευνα, το 83,3% των συμμετεχόντων που χρησιμοποιούσαν ChatGPT δεν μπορούσε να θυμηθεί ούτε μία φράση από το ίδιο το κείμενο που είχε μόλις δημιουργήσει.

Τα κείμενα του AI είναι σωστά - αλλά χωρίς συναίσθημα

Οι καθηγητές που αξιολόγησαν τις εκθέσεις παρατήρησαν ότι τα κείμενα που γράφτηκαν με τη βοήθεια του ChatGPT είχαν σχεδόν τέλεια γραμματική και σωστή δομή. Ωστόσο, υπήρχε κάτι που έλειπε: η προσωπικότητα. Τα AI-generated κείμενα χαρακτηρίστηκαν «άψυχα», χωρίς προσωπικές σκέψεις, αυθεντικές ιδέες ή δημιουργική προσέγγιση. Με λίγα λόγια, μπορεί να ήταν τεχνικά άρτια, αλλά δεν είχαν συναίσθημα, πρωτοτυπία ή ανθρώπινη ταυτότητα.

Και αυτό ίσως δεν είναι τυχαίο. Η γραφή δεν είναι απλώς μια διαδικασία παραγωγής λέξεων. Είναι τρόπος έκφρασης, σκέψης και κατανόησης του εαυτού μας. Από τα πρώτα σχέδια στις σπηλιές μέχρι τη σύγχρονη λογοτεχνία, οι άνθρωποι γράφουν για να επικοινωνήσουν εμπειρίες, φόβους, όνειρα και συναισθήματα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μιμείται το ανθρώπινο ύφος, αλλά δεν διαθέτει βιώματα, συνείδηση ή συναισθήματα. Για αυτό και, όσο πειστικό κι αν φαίνεται ένα AI κείμενο, συχνά μοιάζει να του λείπει κάτι βαθύτερο.

Μπορεί τελικά το ChatGPT να επηρεάζει τη σκέψη μας;

Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απαραίτητα εχθρός. Εργαλεία όπως το ChatGPT μπορούν να βοηθήσουν στην οργάνωση ιδεών, στο brainstorming ή στην αναζήτηση πληροφοριών. Το πρόβλημα ξεκινά, όταν το AI αντικαθιστά πλήρως την προσωπική σκέψη και δημιουργικότητα. Όταν σταματάμε να γράφουμε, να ψάχνουμε, να σκεφτόμαστε και να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες μόνοι μας, τότε ενδέχεται να μειώνεται σταδιακά και η πνευματική μας συμμετοχή.

Και ίσως εκεί να βρίσκεται ο πραγματικός κίνδυνος της εποχής του AI: ότι συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε όλο και λιγότερο το μυαλό μας.