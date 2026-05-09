Άγρια επίθεση σε καφετέρια στο Ηράκλειο - Συνελήφθη άνδρας για ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του

Το βίντεο-ντοκουμέντο προκαλεί σοκ και φέρνει στο φως τη βιαιότητα που υπέστη η νεαρή γυναίκα.

Το νέο περιστατικό βίας που σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης προκαλεί έντονο προβληματισμό και επαναφέρει στο προσκήνιο το σοβαρό ζήτημα της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας στη χώρα. Το συμβάν εκτυλίχθηκε μέσα σε καφετέρια, μπροστά στα μάτια πελατών και εργαζομένων, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα στην πρώην σύντροφό του, προκαλώντας σοκ (και) σε όσους έγιναν μάρτυρες της σκηνής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η γυναίκα βρισκόταν στον χώρο όταν ο πρώην σύντροφός της εμφανίστηκε ξαφνικά και κινήθηκε επιθετικά εναντίον της. Ο δράστης φέρεται να την άρπαξε βίαια από τον λαιμό και τα μαλλιά, σέρνοντάς την στο πάτωμα της καφετέριας, ενώ επικράτησε πανικός στο κατάστημα. Η επίθεση ήταν τόσο σφοδρή που αρκετοί από τους παρευρισκόμενους πάγωσαν μπροστά στο περιστατικό, προσπαθώντας να αντιληφθούν τι ακριβώς συνέβαινε.

Οι κραυγές της γυναίκας για βοήθεια φαίνεται πως λειτούργησαν αποτρεπτικά για τη συνέχιση της επίθεσης. Ο άνδρας, αντιλαμβανόμενος ότι το περιστατικό είχε γίνει αντιληπτό από όλους και πως υπήρχε κίνδυνος άμεσης επέμβασης, εγκατέλειψε το σημείο και τράπηκε σε φυγή.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών ήταν άμεση. Μετά τις καταγγελίες και τις μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του, με τις διαδικασίες της Δικαιοσύνης να ακολουθούν.