Το κλιματικό ημερολόγιο του 2025 για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Η κλιματική αλλαγή και η έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα και την Ευρώπη το 2025. Τι αναφέρει στο Reader.gr η διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΠΒΑ.

Μπορεί η φετινή Πρωτομαγιά να θύμιζε... Πρωτοχρονιά, ωστόσο οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και οι χιονοπτώσεις την εποχή αυτή συνδέονται, όσο και αν σε πολλούς φαίνεται παράξενο, με τις υψηλές θερμοκρασίες, τις φωτιές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα κατά το υπόλοιπο έτος.

Ουσιαστικά η κλιματική αλλαγή δεν «ζεσταίνει» απλά τον πλανήτη, αλλά προκαλεί πολύ πιο σύνθετες διαδικασίες που ανάλογα την περιοχή μπορεί να πάρουν διαφορετικές μορφές.

Τις κλιματικές συνθήκες που επικράτησαν στην Ελλάδα και συνολικά στην Ευρώπη το 2025 συνοψίζει η έκθεση European State of the Climate 2025 του προγράμματος Copernicus και του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) που παρουσιάζει το Climate Hub.

Σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας, στα τέλη Ιουλίου οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ πολλές περιοχές, όπου κατοικεί περίπου το 85% του πληθυσμού, είδαν τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 44 βαθμούς Κελσίου.

