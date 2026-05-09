Ακίνητα: Οι Κυκλάδες στο επίκεντρο της ανόδου στη βραχυχρόνια μίσθωση

Σύμφωνα με τα στοιχεία, για το σύνολο της επικράτειας το μέσο ετήσιο εισόδημα 2025 ανήλθε σε 15.200 ευρώ, το ποσοστό πληρότητας σε 40,9%, με τη μέση τιμή ανά βραδιά να φτάνει στα 121,1 ευρώ.

Το μέσο ετήσιο εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση στις Κυκλάδες αγγίζει τα 20.000 ευρώ, υψηλότερα από κάθε άλλο προορισμό στην Ελλάδα, με το Ιόνιο να ακολουθεί με μέσο ετήσιο εισόδημα 18.900 ευρώ το 2025 και αναβάθμιση της ζήτησης για το 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία προκύπτουν από επεξεργασία δεδομένων της hosthub, καλύπτοντας δεκάδες χιλιάδες καταλύματα πανελλαδικά. Σε γενικές γραμμές, για το 2026, προβλέπεται πανελλαδικά άνοδος 16,7% στο μέσο έσοδο ανά κατάλυμα και 9,07% στην πληρότητα. Στις Κυκλάδες, το 2026 αναμένεται αύξηση 41,3% στο έσοδο ανά κατάλυμα και 32,96% στην πληρότητα, με πιο συγκρατημένη άνοδο τιμών.

Η γενική «εικόνα»

Στο κέντρο της Αθήνας το μέσο ετήσιο εισόδημα 2025 ανήλθε σε 17.900 ευρώ, το ποσοστό πληρότητας σε 55,6%, με τη μέση τιμή ανά βραδιά να φτάνει στα 108,7 ευρώ. Στα νότια προάστια το μέσο ετήσιο εισόδημα 2025 ανήλθε σε 17.900 ευρώ, το ποσοστό πληρότητας σε 50,3%, με τη μέση τιμή ανά βραδιά να φτάνει στα 120,1 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη το μέσο ετήσιο εισόδημα 2025 ανήλθε σε 12.700 ευρώ, το ποσοστό πληρότητας σε 61%, με τη μέση τιμή ανά βραδιά να φτάνει στα 71,3 ευρώ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr