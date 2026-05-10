Το Instagram καταργεί την κρυπτογράφηση στα μηνύματα - Πώς μεταφράζεται η αλλαγή

Η Meta καταργεί την end-to-end κρυπτογράφηση στα μηνύματα του Instagram, προκαλώντας αντιδράσεις για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των χρηστών.

Μία σημαντική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των προσωπικών μηνυμάτων του Instagram προκαλεί έντονες συζητήσεις στον χώρο της τεχνολογίας και της ψηφιακής ιδιωτικότητας. Η Meta αποφάσισε να απενεργοποιήσει την end-to-end κρυπτογράφηση (E2EE) στα direct messages της πλατφόρμας, εγκαταλείποντας ουσιαστικά ένα σχέδιο που η ίδια προωθούσε εδώ και χρόνια ως βασικό πυλώνα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η αλλαγή τέθηκε σε ισχύ στις 8 Μαΐου 2026 και σημαίνει ότι τα ιδιωτικά μηνύματα στο Instagram δεν θα προστατεύονται πλέον με το υψηλότερο επίπεδο κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούν άλλες δημοφιλείς εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

Η τεχνολογία end-to-end encryption θεωρείται από ειδικούς ως η ασφαλέστερη μορφή επικοινωνίας στο διαδίκτυο, καθώς επιτρέπει μόνο στον αποστολέα και τον παραλήπτη να διαβάζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών. Ούτε η ίδια η πλατφόρμα που φιλοξενεί την επικοινωνία δεν έχει θεωρητικά πρόσβαση στα δεδομένα. Με την κατάργησή της, η Meta θα μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση σε περιεχόμενο συνομιλιών, φωτογραφίες, βίντεο και ηχητικά μηνύματα που ανταλλάσσονται μέσω Instagram.

Η απόφαση σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή αλλαγή στρατηγικής για την εταιρεία. Ήδη από το 2019, η Meta είχε ανακοινώσει ότι «το μέλλον είναι ιδιωτικό», δεσμευόμενη να επεκτείνει την κρυπτογράφηση σε όλες τις πλατφόρμες επικοινωνίας της, συμπεριλαμβανομένων του Facebook Messenger και του Instagram. Το Facebook Messenger απέκτησε πλήρη end-to-end κρυπτογράφηση το 2023, ενώ στο Instagram η λειτουργία παρέμενε προαιρετική με στόχο να γίνει σταδιακά η βασική επιλογή για όλους τους χρήστες.

Ωστόσο, μετά από χρόνια δοκιμών, η εταιρεία φαίνεται πως εγκατέλειψε οριστικά το σχέδιο για το Instagram. Η απόφαση δεν ανακοινώθηκε επίσημα μέσω κάποιας μεγάλης παρουσίασης ή δελτίου Τύπου, αλλά εμφανίστηκε διακριτικά σε ενημέρωση των όρων χρήσης της εφαρμογής τον Μάρτιο.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε διαφορετικές αντιδράσεις. Οργανώσεις προστασίας παιδιών χαιρέτισαν την κίνηση, υποστηρίζοντας ότι η πλήρης κρυπτογράφηση δυσκολεύει τον εντοπισμό περιπτώσεων grooming, εκμετάλλευσης ανηλίκων και παράνομου περιεχομένου. Η Ράνι Γκοβέντερ από τη βρετανική οργάνωση NSPCC δήλωσε πως η αλλαγή βοηθά στην προστασία των παιδιών, καθώς επιτρέπει τον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων που διαφορετικά θα παρέμεναν αόρατες στις Αρχές και στις ίδιες τις πλατφόρμες.

Αντίθετα, οργανώσεις υπέρ της ιδιωτικότητας εκφράζουν έντονη ανησυχία. Η Μάγια Τόμας από την οργάνωση Big Brother Watch υποστήριξε ότι η απόφαση αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την ψηφιακή ασφάλεια των χρηστών και πιθανόν να συνδέεται με πιέσεις κυβερνήσεων προς τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες για ευκολότερη πρόσβαση σε ιδιωτικές επικοινωνίες.

Παράλληλα, ειδικοί της κυβερνοασφάλειας εκτιμούν ότι πίσω από την απόφαση υπάρχουν και οικονομικά ή τεχνολογικά κίνητρα. Η καθηγήτρια πληροφορικής Βικτόρια Μπέινς από το Gresham College σημείωσε, σύμφωνα με το BBC, ότι οι μεγάλες πλατφόρμες αξιοποιούν όλο και περισσότερο τα δεδομένα χρηστών για διαφημιστικούς σκοπούς αλλά και για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Αν και η Meta έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι τα προσωπικά μηνύματα στο Instagram δεν χρησιμοποιούνται για AI training, η συζήτηση γύρω από τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων παραμένει έντονη.

Η αλλαγή στο Instagram αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή έρχεται σε μια περίοδο όπου η end-to-end κρυπτογράφηση θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα το μέλλον της ψηφιακής επικοινωνίας. Εφαρμογές όπως το WhatsApp, το Signal, το iMessage της Apple και τα Google Messages χρησιμοποιούν ήδη την τεχνολογία ως βασικό επίπεδο προστασίας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η απόφαση της Meta ίσως επηρεάσει συνολικά την αγορά των social media και επιβραδύνει την εξάπλωση της πλήρους κρυπτογράφησης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Το αποτέλεσμα, όπως προειδοποιούν αρκετοί ειδικοί, μπορεί να είναι η αυξημένη συγκέντρωση της ιδιωτικής επικοινωνίας σε εξειδικευμένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και όχι στα μεγάλα social media δίκτυα.

Η συζήτηση γύρω από το δίλημμα «ασφάλεια ή ιδιωτικότητα» φαίνεται πως ανοίγει ξανά δυναμικά. Και το Instagram βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης που αγγίζει όχι μόνο την τεχνολογία αλλά και τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών στο ψηφιακό περιβάλλον.