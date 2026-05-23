Νέα εποχή για τους καταναλωτές: Real time τιμές μέσω της πλατφόρμας “PosoKanei”

Προ των πυλών η νέα πλατφόρμα «PosoKanei».

Με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη, τα ψηφιακά εργαλεία και την αξιοποίηση δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, το υπουργείο Ανάπτυξης επιταχύνει τον σχεδιασμό για τη νέα εποχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας των καταναλωτών, χτίζοντας ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα απέναντι στην ακρίβεια και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η νέα πλατφόρμα PosoKanei, η οποία αντικαθιστά και αναβαθμίζει το γνωστό e-katanalotis, φιλοδοξώντας να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και διαδραστικό εργαλείο σύγκρισης τιμών και αγοραστικών επιλογών για τους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς την CIRCANA HELLAS Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης προς τη νέα πλατφόρμα. Η προθεσμία για την κατάθεση προσφοράς λήγει στις 26 Μαΐου.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η διαβίβαση λίστας με τα μεγαλύτερα σε όγκο προϊόντα της αγοράς - τα top 10.000 SKUs - προς την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Η εταιρεία διαθέτει βάσεις δεδομένων με κωδικούς επώνυμων προϊόντων αλλά και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που διακινούνται στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ

