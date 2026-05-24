Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Μέσι, Μπαπέ και θρύλοι του ποδοσφαίρου παίζουν στo «γήπεδο» της Monopoly

Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ξεκίνησε και εκτός γηπέδων, με τη Hasbro να παρουσιάζει δύο νέες συλλεκτικές εκδόσεις Monopoly.

Η εμπορική «μηχανή» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, έναν χρόνο πριν από τη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση, με τη Hasbro να αποκαλύπτει δύο νέες συνεργασίες της σειράς Monopoly εμπνευσμένες από τη FIFA και τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Η πρώτη και πιο εντυπωσιακή κυκλοφορία είναι το «Monopoly Panini Prizm: FIFA World Cup Game», ένα νέο υβρίδιο που συνδυάζει το κλασικό επιτραπέζιο Monopoly με τις διάσημες συλλεκτικές κάρτες της Panini Prizm. Σε αντίθεση με το παραδοσιακό παιχνίδι, οι παίκτες δεν αγοράζουν ακίνητα και δρόμους, αλλά προσπαθούν να ελέγξουν ιστορικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου δημιουργώντας τη δική τους ποδοσφαιρική ομάδα.

Το παιχνίδι περιλαμβάνει κάρτες ποδοσφαιριστών από διαφορετικές εποχές, με αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Κιλιάν Μπαπέ, ο Πάολο Μαλντίνι, ο Πελέ και η Μάρτα. Παράλληλα, εκπροσωπούνται και μεγάλες προσωπικότητες του αμερικανικού ποδοσφαίρου, όπως ο Κρίστιαν Πούλισικ και η θρυλική Μία Χαμ.

Οι παίκτες καλούνται να συγκρίνουν στατιστικά στοιχεία των καρτών τους και να ρίχνουν ειδικά ζάρια για να κερδίζουν πόντους και να κυριαρχούν στους αγώνες του ταμπλό. Αν κάποιος προσγειωθεί σε ήδη «κατειλημμένο» αγώνα, τότε ξεκινά μια ποδοσφαιρική μονομαχία μεταξύ των καρτών.

Κάθε κουτί του παιχνιδιού περιλαμβάνει 16 συλλεκτικές κάρτες Panini Prizm, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται και έξι αποκλειστικές «Gold Cracked Ice Monopoly» κάρτες, καθώς και εξαιρετικά σπάνιες εκδόσεις όπως οι «White Money Blast». Η Hasbro ποντάρει έντονα στη νέα άνθηση της συλλεκτικής αγοράς καρτών, η οποία έχει επιστρέψει δυναμικά τα τελευταία χρόνια χάρη στη δημοτικότητα συλλεκτικών σειρών όπως τα Pokémon cards.

Παράλληλα, οι εταιρείες λανσάρουν και ειδικά booster packs, που περιλαμβάνουν έξι πακέτα καρτών με τέσσερις κάρτες το καθένα. Οι κάρτες μπορούν είτε να συλλεχθούν αυτόνομα είτε να χρησιμοποιηθούν μέσα στο νέο Monopoly FIFA World Cup.

Η δεύτερη μεγάλη κυκλοφορία αφορά το «Monopoly Deal: FIFA World Cup Edition», μια γρήγορη card game εκδοχή του Monopoly, προσαρμοσμένη αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο. Σε αυτή την έκδοση, οι παίκτες δημιουργούν ομάδες Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλέγοντας κάρτες ανά θέση – όπως επιθετικός, μέσος και τερματοφύλακας – ενώ ειδικές action cards επιτρέπουν «μεταγραφές», κλεψίματα παικτών ή ακόμα και ακυρώσεις κινήσεων με… κόκκινη κάρτα.

Το σετ περιλαμβάνει συνολικά 111 κάρτες και διατίθεται σε ειδική κασετίνα με το επίσημο branding του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το Μουντιάλ 2026, που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, ξεκινά στις 11 Ιουνίου και αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της διοργάνωσης. Μέχρι τότε, φαίνεται πως η FIFA και οι συνεργάτες της σκοπεύουν να μετατρέψουν τον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό πυρετό και σε μια τεράστια συλλεκτική και εμπορική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους φιλάθλους.