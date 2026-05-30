Αυστρία: 15 χρόνια ποινή φυλάκισης στον άνδρα που σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

Αυστριακό δικαστήριο καταδίκασε σε 15 χρόνια φυλάκιση έναν 21χρονο άνδρα για συμμετοχή σε αποτυχημένο σχέδιο επίθεσης σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη.

Ένας 21χρονος καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση από δικαστήριο στην πόλη Βίνερ Νόιστατ της Αυστρίας. Η απόφαση αφορά την εμπλοκή του σε σχέδιο αποτυχημένης επίθεσης που στόχευε σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη, καθώς και σε σειρά άλλων αδικημάτων που σχετίζονται κυρίως με τρομοκρατία.

Η υπόθεση πήρε μεγάλη δημοσιότητα καθώς οι αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψή του στις 7 Αυγούστου 2024, μόλις μία ημέρα πριν από την έναρξη της πρώτης από τις τρεις προγραμματισμένες συναυλίες της Αμερικανίδας ποπ σταρ στην αυστριακή πρωτεύουσα. Μετά τη σύλληψη, και οι τρεις συναυλίες ακυρώθηκαν, προκαλώντας απογοήτευση στους θαυμαστές της τραγουδίστριας, ενώ η ίδια είχε χαρακτηρίσει την εξέλιξη «σπαρακτική».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την ενοχή του για μέρος των κατηγοριών που σχετίζονταν με το σχέδιο επίθεσης. Σύμφωνα με το δικαστήριο, είχε προσπαθήσει να προμηθευτεί παράνομα όπλα, μεταξύ των οποίων πολυβόλο και χειροβομβίδα, ενώ φέρεται να είχε επιχειρήσει να κατασκευάσει εκρηκτικό μηχανισμό ακολουθώντας οδηγίες από βίντεο.

Ο άνδρας εμφανίστηκε στο δικαστήριο με καλυμμένο πρόσωπο, χρησιμοποιώντας έναν φάκελο για να αποφύγει τη φωτογράφισή του, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική προστασίας της ταυτότητας στην Αυστρία. Στην τελική του δήλωση εξέφρασε μεταμέλεια, λέγοντας:

«Θα ήθελα απλώς να πω ότι λυπάμαι».

Η υπόθεση δεν περιορίστηκε μόνο στο σχέδιο της συναυλίας, καθώς στο ίδιο δικαστήριο εξετάστηκαν και άλλες κατηγορίες που αφορούσαν συνεργασία με δύο φίλους του για προγραμματισμένες επιθέσεις νωρίτερα μέσα στο 2024. Ο ίδιος είχε καταθέσει ότι ταξίδεψε στο Ντουμπάι αναζητώντας πιθανά θύματα, αλλά τελικά υπέστη κρίση πανικού και δεν προχώρησε στην επίθεση.

Παράλληλα, κατηγορήθηκε και για πιθανή ηθική υποστήριξη προς τρίτο άτομο που συνελήφθη στη Μέκκα για επίθεση σε μέλος της ασφάλειας του Μεγάλου Τεμένους, κατηγορία την οποία ο ίδιος αρνήθηκε. Το δικαστήριο, ωστόσο, έκρινε ότι παρείχε υποστήριξη, ενώ τον έκρινε ένοχο για το σύνολο σχεδόν των κατηγοριών που του αποδόθηκαν, επιβάλλοντας την ποινή των 15 ετών.

Στην ίδια δίκη, άλλος κατηγορούμενος κρίθηκε επίσης ένοχος και καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης για αντίστοιχες κατηγορίες. Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι δεν είχαν ενεργό ηγετικό ρόλο ούτε αποτελούσαν «ιδεολογικούς καθοδηγητές», ωστόσο το δικαστήριο δεν αποδέχθηκε τους ισχυρισμούς αυτούς.