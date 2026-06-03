Το Amanzoe παρουσιάζει την έκθεση Life Cycles: Μια έκθεση- ορόσημο σε συνεργασία με την Γκαλερί Ζουμπουλάκη

Ένας εικαστικός διάλογος μεταξύ τεσσάρων κορυφαίων Ελληνίδων δημιουργών, Μαρίνα Καρέλλα, Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, Νικομάχη Καρακωστάνογλου, Δέσποινα Φλέσσα

Στην ανατολική ακτή της Πελοποννήσου, με τις ατελείωτες, δαντελωτές παραλίες, το Amanzoe υποδέχεται εδώ και χρόνια τους επισκέπτες που επιθυμούν να ανακαλύψουν μια περιοχή η οποία βρίσκεται στην «καρδιά» του ελληνικού πολιτισμού για χιλιετίες. Διανύοντας πλέον τον δέκατο τέταρτο χρόνο λειτουργίας του, το πολυτελές θέρετρο των Aman, εμπνευσμένο από την αρχιτεκτονική της αρχαίας αθηναϊκής ακρόπολης, συνεχίζει να ενισχύει τη σύνδεσή του με τον τοπικό πολιτισμό παρουσιάζοντας τη νέα έκθεση σύγχρονης τέχνης Life Cycles σε συνεργασία με την Γκαλερί Ζουμπουλάκη. Αποτελώντας ένα σημαντικό ορόσημο και για τους δύο συνεργάτες, η έκθεση θα φιλοξενήσει τέσσερις κορυφαίες Ελληνίδες εικαστικούς, από τέσσερις διαφορετικές γενιές, οι οποίες θα εκθέσουν τα έργα τους στους χώρους του resort από τις 22 Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Σχεδιασμένη ώστε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την εμπειρία των επισκεπτών, η έκθεση Life Cycles θα ενσωματωθεί οργανικά στους εμβληματικούς χώρους του Amanzoe, παρουσιάζοντας γλυπτικές εγκαταστάσεις από τέσσερις καταξιωμένες δημιουργούς: τη Μαρίνα Καρέλλα, την Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, τη Νικομάχη Καρακωστάνογλου και τη Δέσποινα Φλέσσα. Σε μια σπάνια συνεύρεση, οι τέσσερις γυναίκες εικαστικοί εκθέτουν για πρώτη φορά μαζί, εγκαινιάζοντας έναν ουσιαστικό και διαγενεακό καλλιτεχνικό διάλογο. Τα έργα τους εξερευνούν τις έννοιες της συνέχειας και της εξέλιξης, συνθέτοντας μια δυνατή αφηγηματική εμπειρία που εναρμονίζεται ιδανικά με τη διαχρονική και παράλληλα επίκαιρη αισθητική του Amanzoe.

Στην ήσυχη Βιβλιοθήκη και στην παρακείμενη βεράντα της, η επιφανής Ελληνίδα ζωγράφος και γλύπτρια Μαρίνα Καρέλλα θα παρουσιάσει σειρά γλυπτών που αποτυπώνουν το φως, τη σκιά και τις πτυχώσεις – όλα τους διαχρονικά σύμβολα της ελληνικής αισθητικής. Η καλλιτεχνική της πορεία, που χαίρει διεθνούς αναγνώρισης εδώ και δεκαετίες, εξερευνά το εφήμερο και το μεταφυσικό, με έργα όπως το The Gold Cloth και το Hibiscus, τα οποία συνδυάζουν κλασικές αναφορές με μια χαρακτηριστική μεταμοντέρνα ευαισθησία.

Μαρίνα Καρέλλα

Απέναντι από τον κήπο με τις λεβάντες, τα γλυπτά από τη σειρά Armour and Horses της Αλεξάνδρας Αθανασιάδη θα παρεμβάλλονται διακριτικά μέσα στην αρμονία του ειδυλλιακού τοπίου. Γνωστή για τις χειροποίητες, σφυρηλατημένες μορφές της, η Αθανασιάδη εξετάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ εσωτερικής ταυτότητας και εξωτερικής έκφρασης. Οι πολυεπίπεδες συνθέσεις της ανακαλούν τη φθορά του χρόνου και την έννοια της ανθεκτικότητας.

Αλεξάνδρα Αθανασιάδη

Παράλληλα, στη βεράντα δίπλα στην πισίνα, τα φωτεινά μαρμάρινα έργα της Νικομάχης Καρακωστάνογλου, με τίτλο Sacred Vessels, αντλούν έμπνευση από αρχαία αναθήματα, ενώ η διαισθητική, πειραματική της πρακτική προσκαλεί τον θεατή να εξερευνήσει απτικά έννοιες όπως η μνήμη και η αναγέννηση, καθώς τη διαχρονική σχέση ανάμεσα στην ύλη και το φως.

Νικομάχη Καρακωστάνογλου

Επεκτείνοντας περαιτέρω τη θεματική της έκθεσης γύρω από τον χρόνο και τα ίχνη που αυτός αφήνει, η Δέσποινα Φλέσσα θα παρουσιάσει γλυπτά από αλουμίνιο από τη συλλογή της Fossils and Shades, τα οποία θα εκτίθενται στη Βιβλιοθήκη, μαζί με μια επιλεγμένη σειρά γλυπτικών σχεδίων από γραφίτη, με τίτλο Folding Landscapes. Με αφετηρία την αρχαιολογία και τη φαντασία, τα έργα της Φλέσσα εμπνέονται από τη σταθερά μεταβαλλόμενη φύση της παρουσίας και της απουσίας, προσφέροντας ποιητικούς αναστοχασμούς για ό,τι διατηρείται, ανακαλύπτεται εκ νέου και επανανοηματοδοτείται από γενιά σε γενιά.

Σχεδιασμένο από τον διακεκριμένο αρχιτέκτονα Ed Tuttle, το Amanzoe, με τα περιστύλια, τις γαλήνιες αυλές και τους κήπους με την πανοραμική θέα, προσφέρει ένα φυσικό, ιδανικό σκηνικό για την αρμονική συνύπαρξη της τέχνης, της φύσης και του design. Το όνομα του resort άλλωστε –συνένωση της σανσκριτικής λέξης για την «ειρήνη» με την ελληνική λέξη «ζωή» – αντανακλά επίσης τη φιλοσοφία της έκθεσης Life Cycles, μια συνεργασία που συνάδει απόλυτα με το πνεύμα του Aman, το οποίο αποσκοπεί στο να προσφέρει στους επισκέπτες μια βαθύτερη σύνδεση με την πολιτιστική κληρονομιά και το πνεύμα του προορισμού.

Παράλληλα με την έκθεση, ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα αποκλειστικών δραστηριοτήτων, θα προσκαλέσει τους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με την τέχνη ως μέρος της καθημερινής τους εμπειρίας, και όχι μέσα στο παραδοσιακό περιβάλλον μιας γκαλερί. Από ιδιωτικές συναντήσεις με τις εικαστικούς (Meet the Artist) έως μικρές ομαδικές ξεναγήσεις, οι εμπειρίες αυτές θα προσφέρουν μια βαθύτερη γνωριμία με τη σύγχρονη ελληνική εικαστική σκηνή, τοποθετώντας τους επισκέπτες στο επίκεντρο της εγχώριας καλλιτεχνικής κοινότητας. Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν την έκθεση Life Cycles με φυσικό τρόπο, καθώς περιηγούνται στους χώρους του resort, ενώ οι μη διαμένοντες επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την έκθεση κάνοντας κράτηση σε ένα από τα εστιατόρια του Amanzoe, όπως το Nura στο Beach Club και το Akari, το signature ιαπωνικό εστιατόριο δίπλα στην πισίνα. Όλα τα έργα τέχνης θα είναι διαθέσιμα προς πώληση απευθείας, μέσω της Γκαλερί Ζουμπουλάκη, ή με την βοήθεια ειδικά ορισμένου συνεργάτη από την ομάδα του Amanzoe.