Εκτός πλάνων η Ελλάδα για τις διακοπές Βρετανών τουριστών

Δεν είναι η ακρίβεια, δεν είναι οι υποδομές, δεν είναι ο υπερτουρισμός, αλλά ούτε και κάποια νέα τάση που βγάζει εκτός από τις επιλογές των Βρετανών την Ελλάδα.

Έρευνα της ταξιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας InsureandGo που επικαλείται το express.co.uk δείχνει ότι οι Βρετανοί γυρίζουν την πλάτη τους σε συνήθεις καλοκαιρινούς προορισμούς της Ευρώπης -όπως είναι και η Τουρκία και η Ισπανία εκτός από την Ελλάδα- λόγω της αυξανόμενης ανόδου του υδράργυρου.

Για την ακρίβεια τρεις στους τέσσερις Βρετανούς παραθεριστές (75%) πιστεύουν ότι ορισμένοι δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί θα είναι υπερβολικά ζεστοί για διακοπές μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό έχει οδηγήσει πολλούς να σκέφτονται ταξίδια σε πιο δροσερές χώρες ή, όσους μπορούν, να μεταφέρουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές σε άλλη εποχή του χρόνου.

΄Όπως αυξάνεται η θερμοκρασία, αυξάνεται και η ανησυχία για τις πυρκαγιές και τους καύσωνες.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η InsureandGo ρώτησε 2.034 ενήλικες από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο ποιες ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν ότι θα είναι υπερβολικά ζεστές για επίσκεψη μέσα στην επόμενη πενταετία.

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