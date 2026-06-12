To καλύτερο bar της Ιταλίας σερβίρει για ένα βράδυ στην Καλντέρα

Το θρυλικό Moebius καταλαμβάνει την μπάρα του Pacman sunset της Σαντορίνης και μιξάρει τις signature συνταγές του με premium Ελληνικό gin

Πολλοί θέλουμε να επισκεφτούμε στο Μιλάνο το πολυβραβευμένο bar και εστιατόριο Moebius γι αυτό τελικά έρχεται εκείνο σε εμάς και μάλιστα σε ένα σκηνικό που ταιριάζει απόλυτα με τη δική του uplevel αισθητική και φιλοσοφία.

Σήμερα, η ομάδα του 7ου καλύτερου restaurant bar στο κόσμο, σύμφωνα με τα 50worlds best bar και τα αστέρια Michelin, προσγειώνεται στο ειδυλλιακό τοπίο του Pacman sunset, του ξενοδοχειακού ομίλου Andronis στην Οία.

Το διακεκριμένο Moebius στο Μιλάνο είναι ένα στολίδι που εκπέμπει δυνατά σήματα σε πολλούς τομείς με βασικό άξονα τη μπάρα. Ο βραβευμένος bar manager Giovanni Allario, με τον head bartender Alessandro Merlini και την υπόλοιπη συντονισμένη ομάδα έχουν κεντήσει ένα cocktail μενού, που δεν αποτελεί μια απλή παραλλαγή των κλασικών cocktails, αλλά μια άρτια, αριστουργηματική και ευφάνταστη επαναδιατύπωση τους με βάση τις ψαγμένες τεχνικές, όπως fat wash, διαύγαση, ζύμωση, ώσμωση, ζελατινοποίηση και πολλά ακόμα.

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