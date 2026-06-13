Με τρία παραπάνω μηδενικά και τον τίτλο του πρώτου τρισεκατομμυριούχου συνεχίζει ο Έλον Μασκ

Μπορεί για σένα να ήταν απλώς ακόμη μια Παρασκευή, για τον Έλον Μασκ όμως ήταν η μέρα που έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη.

Η ιστορία των παγκόσμιων αγορών κατέγραψε ένα νέο ορόσημο, καθώς ο Έλον Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε το φράγμα του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε προσωπική περιουσία. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά τη θεαματική είσοδο της SpaceX στο χρηματιστήριο Nasdaq, σε μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες εγγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ.

Η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών και τεχνητής νοημοσύνης εισήχθη στην αγορά με αποτίμηση που έφτασε τα 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αν και η τιμή διάθεσης των μετοχών ορίστηκε στα 135 δολάρια, η έναρξη των συναλλαγών έγινε στα 150 δολάρια, ενώ ενδοσυνεδριακά η μετοχή άγγιξε τα 176,50 δολάρια, αντανακλώντας τον ενθουσιασμό των επενδυτών. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τη μετοχή να κλείνει περίπου στα 161 δολάρια.

Η δημόσια εγγραφή της SpaceX συγκέντρωσε συνολικά 75 δισεκατομμύρια δολάρια, πριν ακόμη οι μετοχές αρχίσουν να διαπραγματεύονται ελεύθερα στην αγορά. Με ποσοστό συμμετοχής 42% στην εταιρεία, ο Μασκ διατηρεί ουσιαστικά τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής και των επενδυτικών αποφάσεων της SpaceX.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg Billionaires Index, η συνολική περιουσία του ανέρχεται πλέον σε 1,11 τρισεκατομμύρια δολάρια. Από αυτά, περίπου 767 δισεκατομμύρια προέρχονται από τη συμμετοχή του στη SpaceX, ενώ διαθέτει επιπλέον δικαιώματα προαίρεσης αξίας 53,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, εξακολουθεί να κατέχει μετοχές της Tesla αξίας 168 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και πρόσθετα δικαιώματα προαίρεσης που αποτιμώνται σε 116,4 δισεκατομμύρια.

Η άλλη όψη του θριάμβου

Η επίτευξη του πρώτου τρισεκατομμυριούχου στον κόσμο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τις κοινωνικές ανισότητες. Η περιουσία του Μασκ προσεγγίζει πλέον το μέγεθος ολόκληρων εθνικών οικονομιών, όπως της Πολωνίας ή της Ελβετίας.

Ο επιχειρηματίας έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις πιο επιδραστικές αλλά και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής. Η ενεργή στήριξή του προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ο ρόλος του στο Υπουργείο Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE), τον έφεραν στο επίκεντρο πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Οι περικοπές που προωθήθηκαν υπό την εποπτεία του, μεταξύ άλλων μέσω της κατάργησης της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID), έχουν δεχθεί σφοδρή κριτική. Μάλιστα, επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό The Lancet προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις αυτών των πολιτικών ενδέχεται να οδηγήσουν σε περισσότερους από 14 εκατομμύρια επιπλέον θανάτους έως το 2030.

Σύμφωνα με το BBC, η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν χαρακτήρισε το νέο οικονομικό ορόσημο «καμπανάκι αφύπνισης», επαναφέροντας το αίτημα για επιβολή φόρου στον υπερβολικό πλούτο. Αντίστοιχες επικρίσεις διατύπωσε και ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς.

Μια εταιρεία που ακόμη χάνει χρήματα

Παρά την αστρονομική αποτίμηση, η SpaceX παραμένει ζημιογόνος. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, οι ζημίες για το 2025 και το 2026 ξεπερνούν ήδη τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω των τεράστιων επενδύσεων σε τεχνητή νοημοσύνη και υποδομές.

Η εταιρεία βασίζει μεγάλο μέρος της αξίας της στις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την κατασκευή επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων, το δίκτυο δορυφορικού διαδικτύου Starlink και, μετά την εξαγορά της xAI, την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Η διοίκηση έχει ανακοινώσει ότι τα νέα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν περαιτέρω την ανάπτυξη του Starlink, νέες διαστημικές τεχνολογίες, καθώς και φιλόδοξα σχέδια δημιουργίας κέντρων δεδομένων σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Πέρα από τις σημερινές δραστηριότητες, η SpaceX επενδύει σε ένα ακόμη πιο φιλόδοξο όραμα: τη δημιουργία μιας «σεληνιακής οικονομίας». Η ιδέα αφορά τη μεταφορά ανθρώπων και φορτίων στη Σελήνη και αργότερα στον Άρη, σε τέτοια κλίμακα ώστε να δημιουργηθεί πραγματική οικονομική δραστηριότητα εκτός της Γης.

Στο ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας εγγραφής, η εταιρεία περιγράφει την αποστολή της ως την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα καταστήσουν τη ζωή πολυπλανητική και θα επεκτείνουν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «το φως της συνείδησης στα άστρα». Ωστόσο, η ίδια η SpaceX παραδέχεται ότι πολλές από τις τεχνολογίες στις οποίες βασίζονται τα μελλοντικά της σχέδια είτε δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί εμπορικά βιώσιμες είτε βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.