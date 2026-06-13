Οι παραμελημένες σχολές στην Ελλάδα που προσφέρουν μεγάλες επαγγελματικές ευκαιρίες

Ο κ. Χρήστος Ταουσάνης μιλάει για τις παρεξηγήσεις σχετικά με την επιλογή σπουδών, τις σχολές που αγνοούμε αλλά και για εκείνες που προσπερνάμε παρά τις εξαιρετικές προοπτικές τους.

Αν κάτι θυμόμαστε καλά από τη χρονιά που δίναμε Πανελλήνιες, ήταν εκείνη σκέψη που στριφογυρνούσε στο μυαλό μας κάθε φορά που έπρεπε να αναμετρηθούμε με το τι θέλουμε να κάνουμε επαγγελματικά από εδώ και στο εξής. Φυσικά, ήμασταν μόλις 18. Κάθε φορά λοιπόν που φτάναμε - ή νομίζαμε έστω - ότι φτάνουμε κοντά σε μία επιλογή που μάλλον μάς αρέσει να σπουδάσουμε, άλλες δέκα παράμετροι ξεπρόβαλλαν την ίδια στιγμή.

Λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των βαθμολογιών των φετινών υποψηφίων και με χιλιάδες νέους να καλούνται να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον τους, το ερώτημα για το ποιες σπουδές οδηγούν σε ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ.

Σε ένα περιβάλλον όπου η αγορά εργασίας μεταβάλλεται διαρκώς υπό την επίδραση της τεχνολογίας, της ψηφιοποίησης και των νέων οικονομικών και κοινωνικών αναγκών, ορισμένοι κλάδοι αναδεικνύονται ως ιδιαίτερα δυναμικοί, προσφέροντας αυξημένες ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης.

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