Πωλείται η θρυλική βίλα της Αντζελίνα Τζολί στο Λος Άντζελες

Η 50χρονη ηθοποιός αγόρασε την έπαυλη, στην οποία κάποτε έμενε ο εμβληματικός σκηνοθέτης Σέσιλ Ντε Μιλ, για 24,5 εκατ. δολάρια το 2017

Στην αγορά έβαλε το iconic της ακίνητό της στο Λος Άντζελες η Αντζελίνα Τζολί ζητώντας 29,9 εκατ. δολάρια - σχεδόν δύο χρόνια αφότου ομολόγησε ότι ήθελε να φύγει οριστικά από τις ΗΠΑ και να μετακομίσει στο εξωτερικό. Η 50χρονη ηθοποιός αγόρασε την έπαυλη, στην οποία κάποτε έμενε ο εμβληματικός σκηνοθέτης Σέσιλ Ντε Μιλ, για 24,5 εκατ. δολάρια το 2017, αφού υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Μπραντ Πιτ.

Ωστόσο, τον Αύγουστο του 2025, άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι ετοίμαζε να βγάλει τη βίλα προς πώληση, αφού παραδέχτηκε ότι ήλπιζε να φύγει από το Λος Άντζελες μόλις το μικρότερο από τα έξι παιδιά της γινόταν 18 ετών. Εξήγησε ότι, σύμφωνα με τους όρους του διακανονισμού διαζυγίου της με τον Πιτ, που οριστικοποιήθηκε το 2024, ήταν υποχρεωμένη να παραμείνει στην Καλιφόρνια μέχρι όλα τα παιδιά τους να ενηλικιωθούν και ήλπιζε να περάσει «πολύ χρόνο στην Καμπότζη» όταν θα ήταν ελεύθερη να μετακομίσει.

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