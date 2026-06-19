Πόσιμο νερό: Στις 12 χώρες με σοβαρές απώλειες η Ελλάδα, αλλά με πρόοδο στην ποιότητα

Στις 12 ευρωπαϊκές χώρες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές απώλειες πόσιμου νερού λόγω παλαιωμένων δικτύων ύδρευσης συγκαταλέγεται η Ελλάδα, σύμφωνα με την πρώτη συγκριτική Έκθεση για το Πόσιμο Νερό της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ύδατος (WAREG).

Την ίδια ώρα, η χώρα καταγράφει πρόοδο στην εφαρμογή των νέων ευρωπαϊκών προτύπων για την ποιότητα του πόσιμου νερού, ενώ περιλαμβάνεται στις χώρες που παρέχουν στους πολίτες στοιχεία τόσο για την ποιότητα όσο και για την τιμολόγηση του νερού.

Η έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο εναρμόνισης της Οδηγίας για το Πόσιμο Νερό (ΕΕ 2020/2184), η οποία θέτει νέους κανόνες για την ποιότητα, την ασφάλεια και την προσβασιμότητα στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Στη σύνταξή της συμμετείχε ενεργά η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), η οποία μαζί με τη Ρυθμιστική Αρχή Κοινωφελών Υπηρεσιών της Λετονίας είχε την από κοινού προεδρία της σχετικής Ομάδας Εργασίας.

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