Χωρίστηκαν σιαμαία με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

Μια πρωτοποριακή επέμβαση με τη συνδρομή τεχνητής νοημοσύνης χάρισε νέα ζωή σε δύο δίδυμα κορίτσια από τη Νιγηρία που γεννήθηκαν σιαμαία.

Σε μια από τις πιο εντυπωσιακές ιατρικές επιτυχίες των τελευταίων ετών, δύο δίδυμα κορίτσια από τη Νιγηρία, που γεννήθηκαν ενωμένα στο κεφάλι, κατάφεραν να αποκτήσουν ξεχωριστές ζωές χάρη σε μια εξαιρετικά σύνθετη σειρά χειρουργικών επεμβάσεων που αξιοποίησαν προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μικρές Mercy και Godness γεννήθηκαν τον Ιούνιο του 2023 στην πολιτεία Εκίτι της Νιγηρίας, αντιμετωπίζοντας από την πρώτη στιγμή μια από τις σπανιότερες και πιο επικίνδυνες συγγενείς ανωμαλίες. Τα δύο κορίτσια είχαν ενωμένα κρανία, κοινό εγκεφαλικό ιστό και κοινά αιμοφόρα αγγεία, μια κατάσταση που στην ιατρική είναι γνωστή ως κρανιοπαγία.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα ιατρικά στοιχεία, μόνο το 5% των ενωμένων διδύμων γεννιέται με σύνδεση στο κεφάλι. Η συχνότητα εμφάνισης υπολογίζεται σε μόλις μία περίπτωση ανά 2,5 εκατομμύρια γεννήσεις παγκοσμίως. Οι πιθανότητες επιβίωσης είναι ιδιαίτερα περιορισμένες, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό των βρεφών είτε γεννιέται νεκρό είτε χάνει τη ζωή του τις πρώτες ώρες μετά τη γέννηση.

Όταν τα κορίτσια ήταν μόλις έξι μηνών, παραπέμφθηκαν στη βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση Gemini Untwined, η οποία εξειδικεύεται στην υποστήριξη και θεραπεία παιδιών με κρανιοπαγία.

Έπειτα από μήνες σχεδιασμού και προετοιμασίας, τα δίδυμα ταξίδεψαν το 2025 στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου ξεκίνησε μια μακρά και ιδιαίτερα απαιτητική θεραπευτική διαδικασία στο νοσοκομείο Σεΐχης Χαλίφα Medical City.

Η προετοιμασία διήρκεσε περίπου τέσσερις μήνες και περιλάμβανε πολλαπλές επεμβάσεις πριν από το τελικό και καθοριστικό χειρουργείο διαχωρισμού.

Περισσότεροι από 60 επαγγελματίες υγείας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νιγηρία και τη Βραζιλία συνεργάστηκαν για την επιτυχία του εγχειρήματος, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς ιατρικές ομάδες που έχουν εργαστεί ποτέ σε παρόμοια περίπτωση.

Η συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η επιτυχία της επέμβασης βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι γιατροί πραγματοποίησαν εξαιρετικά λεπτομερείς απεικονίσεις των εγκεφάλων των δύο κοριτσιών, δημιουργώντας ψηφιακά τρισδιάστατα μοντέλα υψηλής ακρίβειας. Μέσω τεχνολογιών μικτής πραγματικότητας, οι χειρουργικές ομάδες μπόρεσαν να προσομοιώσουν και να «δοκιμάσουν» την επέμβαση πολλές φορές πριν μπουν στο χειρουργείο.

Η δυνατότητα αυτή επέτρεψε στους νευροχειρουργούς να σχεδιάσουν κάθε βήμα με πρωτοφανή ακρίβεια, μειώνοντας σημαντικά τους κινδύνους που συνήθως συνοδεύουν τέτοιες επεμβάσεις.

Παράλληλα, εφαρμόστηκε μια νέα τεχνική που ονομάζεται «Open Book». Αντί να χρησιμοποιηθούν μεταλλικά εργαλεία για τη συγκράτηση του εγκεφαλικού ιστού, οι γιατροί εκμεταλλεύτηκαν τη βαρύτητα ώστε να περιορίσουν την πίεση στον εγκέφαλο και να μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμού.

Η τεχνητή νοημοσύνη συνέβαλε επίσης στον σχεδιασμό της τοποθέτησης ειδικών διατατήρων δέρματος στο κεφάλι των παιδιών. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε επαρκής νέος ιστός για να καλυφθούν τα κρανία μετά τον διαχωρισμό, χωρίς να απαιτηθούν δερματικά μοσχεύματα, όπως συνέβαινε σε παλαιότερες επεμβάσεις.

Ένα ιστορικό χειρουργείο

Η συνολική διάρκεια των χειρουργικών διαδικασιών ξεπέρασε τις 40 ώρες, ενώ μόνο το τελικό στάδιο του διαχωρισμού διήρκεσε περίπου 12 ώρες. Η περίπτωση αυτή αποτελεί μόλις την ένατη επιτυχημένη επέμβαση διαχωρισμού κρανιοπαγών διδύμων που έχει πραγματοποιηθεί παγκοσμίως.

Επικεφαλής της ιατρικής ομάδας ήταν ο παιδονευροχειρουργός καθηγητής Νουρ ουλ Ουάσε Τζεελάνι, συνιδρυτής της οργάνωσης Gemini Untwined. Ο ίδιος χαρακτήρισε την επέμβαση «ορόσημο» για τη σύγχρονη παιδιατρική χειρουργική, υπογραμμίζοντας ότι οι νέες τεχνικές που αναπτύσσονται σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλες σύνθετες επεμβάσεις στο μέλλον.

Όπως τόνισε, η εμπειρία που αποκτήθηκε από τις προηγούμενες οκτώ παρόμοιες επεμβάσεις επέτρεψε στην ομάδα να φτάσει σε ένα επίπεδο σχεδιασμού και εκτέλεσης που δεν είχε επιτευχθεί ποτέ στο παρελθόν.

Το σημαντικότερο όμως αποτέλεσμα είναι ότι τα δύο κορίτσια όχι μόνο επέζησαν, αλλά ανάρρωσαν πλήρως. Σήμερα βρίσκονται ξανά στο σπίτι τους στη Νιγηρία, έχοντας μπροστά τους μια εντελώς διαφορετική προοπτική ζωής..

Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται, οι ειδικοί εκτιμούν ότι παρόμοιες εφαρμογές θα συμβάλουν στη βελτίωση της ακρίβειας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας σύνθετων χειρουργικών επεμβάσεων, προσφέροντας ελπίδα σε ασθενείς που μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν είχαν πολλές πιθανότητες επιβίωσης.