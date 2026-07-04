Πάνω από 2.600 νεκροί στη Βενεζουέλα - Ο σεισμός βαθαίνει την πολιτική αστάθεια

Η Βενεζουέλα βυθίζεται σε μία άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική και πολιτική κρίση μετά τον διπλό σεισμό, που άφησε πίσω του ερείπια.

Αντιμέτωπη με μια κολοσσιαία ανθρωπιστική κρίση βρίσκεται η Βενεζουέλα, έπειτα από τα δύο σφοδρότατα σεισμικά χτυπήματα της 24ης Ιουνίου. Οι δύο δονήσεις, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, εκδηλώθηκαν με χρονική απόσταση μικρότερη του ενός λεπτού. Το χτύπημα άφησε πίσω του εκτεταμένες ισοπεδώσεις κτιρίων και σοβαρότατες ζημιές στις υποδομές, επηρεάζοντας δραματικά τη βόρεια παράκτια ζώνη και τις περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα, Καράκας.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία των διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων, η τραγωδία έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 2.645 ανθρώπους. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 12.000, ενώ περίπου 15.000 πολίτες βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς στέγη. Εν τω μεταξύ, οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να επιχειρούν στα συντρίμμια των πληγεισών περιοχών.

Χάσμα μεταξύ κρατικού μηχανισμού και κοινωνίας

Η διαχείριση της κρίσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Από την πλευρά της, η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες υπεραμύνθηκε των κυβερνητικών χειρισμών, αρνούμενη τις κατηγορίες περί έλλειψης συντονισμού και αργοπορίας. Υποστήριξε ότι χιλιάδες κρατικοί υπάλληλοι βρέθηκαν άμεσα στο πεδίο, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης.

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