«Ραντεβού για να σωθεί η χώρα»: Οι μοναχοί της Νότιας Κορέας αναλαμβάνουν τον ρόλο του προξενητή

Μοναχοί διοργανώνουν dating retreats για νέους, με στόχο να ανάψουν τη φλόγα του έρωτα – και να στηρίξουν τη χώρα απέναντι στη δημογραφική κρίση.

Σε μια ξύλινη αίθουσα, ψηλά στο βουνό Παλγκόνγκσαν, ένας Βουδιστής μοναχός με πορτοκαλί ράσα κοιτάζει μια σειρά από νεαρούς άνδρες και γυναίκες και τους ανακοινώνει, μισοσοβαρά μισοαστεία, ότι βρίσκονται εκεί για να «σώσουν τη χώρα». Πώς; Βρίσκοντας σύντροφο, παντρευόμενοι – και, ιδανικά, αποκτώντας παιδιά. Τα γέλια είναι νευρικά, τα βλέμματα αποφεύγουν για λίγο το ένα το άλλο, αλλά όλοι ξέρουν γιατί ήρθαν σε αυτό το ιδιότυπο retreat: οι γνωριμίες, και άρα οι σχέσεις, στη σημερινή Νότια Κορέα δεν είναι καθόλου αυτονόητες.

Το σκηνικό δεν είναι κάποιο νέο reality show, αλλά ένα πραγματικό πρόγραμμα «γνωριμιών» σε βουδιστικό ναό του 8ου αιώνα, τον Ντονγκουάσα, που βρίσκεται μέσα στο πράσινο της ορεινής Νότιας Κορέας. Σε διάστημα 30 ωρών, οι συμμετέχοντες μπαίνουν σε έναν μαραθώνιο από ομαδικές δραστηριότητες, συζητήσεις, «δοκιμαστικές» συναντήσεις και αμήχανες στιγμές, με στόχο να σπάσει ο πάγος και –αν υπάρξει χημεία– να γεννηθούν ζευγάρια.

Όταν η δημογραφική κρίση μετατρέπεται σε «πνευματική αποστολή»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, ο μοναχός Γιου Τσολ‑τζου, υπενθυμίζει ότι οι Βουδιστές της χώρας ιστορικά έδρασαν όταν η πατρίδα τους βρέθηκε σε κίνδυνο: ο ναός είχε λειτουργήσει ως στρατόπεδο μοναχικών πολιτοφυλακών τον 16ο αιώνα, όταν η Κορέα δέχτηκε ιαπωνική εισβολή. Σήμερα, λέει, η απειλή δεν έρχεται απ’ έξω αλλά από μέσα: η δραματική πτώση των γεννήσεων, που τα κορεατικά ΜΜΕ περιγράφουν ως «εθνική κρίση».

Το 2023, ο δείκτης γονιμότητας στη Νότια Κορέα έπεσε στο ιστορικό χαμηλό του 0,72 παιδιών ανά γυναίκα – πολύ κάτω από το 2,1 που θεωρείται όριο αναπλήρωσης του πληθυσμού. Οι αιτίες είναι πολλές: πανάκριβη στέγη, περιορισμένη κρατική στήριξη για τη φροντίδα παιδιών, μια αγορά εργασίας εξαντλητική και ανταγωνιστική. Παράλληλα, οι γυναίκες επενδύουν περισσότερο στις σπουδές και στην καριέρα τους και, σημαντικό, έχουν πλέον πραγματική δυνατότητα επιλογής: να μη βιαστούν να παντρευτούν ή να μη θέλουν καθόλου παιδιά.

Όμως, πέρα από τις δομικές συνθήκες, έρευνες δείχνουν ότι οι νέοι βγαίνουν λιγότερο, γνωρίζονται δύσκολα και συχνότερα επιλέγουν ή αναγκάζονται να μείνουν μόνοι. Οι γάμοι πέφτουν, οι σχέσεις αργούν ή δεν έρχονται ποτέ.

Από τα apps στο… άσραμ: γιατί οι νέοι δοκιμάζουν τα retreats

Η κυβέρνηση έχει δοκιμάσει τα πάντα: επιδόματα γέννησης, φθηνά διαμερίσματα για νεόνυμφους, παρατεταμένες γονικές άδειες. Οι τοπικές αρχές και οργανώσεις πολιτών έχουν προσθέσει στο μείγμα και κάτι άλλο: κρατικά ή δημοτικά events γνωριμιών, από βραδιές με DJs δίπλα σε ποτάμια μέχρι εργαστήρια ξυλουργικής και, πλέον, retreats σε ναούς όπως ο Ντονγκουάσα.

Οι λόγοι είναι και πρακτικοί και πολιτισμικοί. Στη Νότια Κορέα, οι παραδοσιακοί τρόποι να γνωρίσεις σύντροφο είναι η σχολή, η δουλειά ή το sogaeting – τα ραντεβού στα τυφλά που κανονίζουν φίλοι και συγγενείς. Το τυχαίο φλερτ στον δρόμο ή σε μπαρ είναι σπάνιο, η κατανάλωση αλκοόλ μειώνεται και οι dating apps δεν έχουν γίνει θεσμός όπως στη Δύση. Η Tinder, για παράδειγμα, αναγκάστηκε από το 2015 να επαναπροσδιοριστεί ως εφαρμογή «εύρεσης φίλων» για να γίνει πιο αποδεκτή.

Για ανθρώπους που εργάζονται σε πολύ ανδροκρατούμενους χώρους ή σε επαρχιακές περιοχές, οι ευκαιρίες γνωριμίας είναι ελάχιστες. Όταν το καθημερινό μοτίβο είναι «σπίτι – δουλειά – σπίτι» και οι συνάδελφοι ανήκουν σε άλλη γενιά, το ενδεχόμενο σχέσης περιορίζεται δραματικά. Έτσι, ακόμη και κάτι που μοιάζει «σκηνοθετημένο» – ένα οργανωμένο retreat με ξένους – φαντάζει πιο ελκυστικό από το τίποτα.

Ρόλοι, δοκιμασίες και ρομαντισμός σε επιταχυντή

Το πρόγραμμα στο ναό είναι στημένο σαν ένας επιταχυντής κοινωνικοποίησης. Από την πρώτη στιγμή, οι άνδρες σπεύδουν να βοηθήσουν τις γυναίκες με τις αποσκευές τους, δίνοντας το στίγμα μιας ευγενικής, σχεδόν παλιομοδίτικης χορογραφίας. Στον γύρο γνωριμίας, κάποιος προσφέρει γλυκίσματα που έφτιαξε ο ίδιος, άλλοι ξεχωρίζουν με χιούμορ ή μετριοπαθή γοητεία.

Ακολουθούν περίπατοι στο δάσος, γεύματα όπου οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τα βασικά ο ένας για τον άλλο, και μια σειρά παιχνιδιών με σύμβολα – όπως το πλαστικό τριαντάφυλλο που δίνουν οι άνδρες στη γυναίκα με την οποία θέλουν να συνεχίσουν το ραντεβού. Σταδιακά, το αρχικό άγχος δίνει τη θέση του σε πειραματισμό: τα ζευγάρια κάθονται πιο κοντά, μοιράζονται αστεία, πλένουν μαζί τα πιάτα.

Φυσικά, δεν λείπουν και οι αμήχανες κορυφώσεις. Το talent show αποκαλύπτει ποιος έχει θάρρος να χορέψει ένα viral K‑pop χορευτικό μπροστά σε αγνώστους ή να τραγουδήσει μπαλάντες, ενώ άλλοι εντυπωσιάζουν με ξένες γλώσσες ή μουσικά όργανα. Η κούραση είναι εμφανής, αλλά ο στόχος είναι σαφής: όσο περισσότεροι ρόλοι «ανεβαίνουν» στη σκηνή, τόσο πιο πολλές πιθανότητες να φανεί η πραγματική προσωπικότητα.

Στο τέλος της ημέρας, τα γρήγορα ραντεβού με πράσινο τσάι, τα διπλά δείπνα και οι τελευταίες βόλτες πριν την –θεωρητική– κατάκλιση στις 22:00 στήνουν το σκηνικό όπου μπορεί να δοκιμαστεί η χημεία. Ο μοναχός διαβεβαιώνει ότι η νύχτα «μπορεί να είναι γεμάτη εκπλήξεις» – και όντως, δεν είναι μόνο οι επίσημοι συμμετέχοντες που επιχειρούν κινήσεις, αλλά και μέλη της ομάδας οργάνωσης.

Η Νότια Κορέα οργανώνει τέτοια matchmaking events ήδη από τις αρχές των 2000s, παράλληλα με προγράμματα στήριξης της γονιμότητας που έχουν στοιχίσει περίπου 250 δισ. δολάρια από το 2006. Παρ’ όλα αυτά, τα ποσοστά γεννήσεων συνέχισαν να πέφτουν για χρόνια, τροφοδοτώντας σκεπτικισμό για την αποτελεσματικότητα των κρατικών πολιτικών.

Μόλις το 2024 καταγράφηκε μια μικρή αντιστροφή: ο μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα αναμένεται φέτος να φτάσει το 1,0, από 0,8 το 2025. Οι αρχές αποδίδουν την αλλαγή εν μέρει σε «τεχνικούς» λόγους – όπως το ότι η πανδημία καθυστέρησε γάμους και γεννήσεις – και στο ότι μια μεγάλη γενιά παιδιών των baby boomers έφτασε τώρα στην ηλικία δημιουργίας οικογένειας. Παρ’ όλα αυτά, δημοσκοπήσεις δείχνουν και κάτι πιο άυλο: σε σχέση με δύο χρόνια πριν, οι ανύπαντροι εμφανίζονται σχεδόν 10% πιο θετικοί στο ενδεχόμενο γάμου και παιδιών.

Οι ίδιες τάσεις αποτυπώνονται και στις προσωπικές αφηγήσεις των γυναικών στον ναό: όλο και περισσότερα social media γεμίζουν με γάμους, μωρά και οικογενειακές στιγμές φίλων και γνωστών, επηρεάζοντας την αίσθηση του «τι είναι φυσική πορεία» για τη ζωή τους.

Φεύγοντας χωρίς ταίρι

Στο κλείσιμο του retreat, οι συμμετέχοντες στέλνουν με SMS τις τελικές επιλογές τους. Οκτώ ζευγάρια δημιουργούνται – ανάμεσά τους και δύο συνδέσεις μεταξύ προσωπικού της διοργάνωσης και συμμετεχόντων. Η ομαδική φωτογραφία λειτουργεί ως συμβολική επιβεβαίωση της επιτυχίας.

Κάποιοι φεύγουν απογοητευμένοι που δεν βρήκαν σύντροφο, δηλώνοντας όμως έτοιμοι να ξαναπροσπαθήσουν σε επόμενο κύκλο. Άλλοι, ιδίως γυναίκες, περιγράφουν την εμπειρία σαν μια «διανυκτέρευση με φίλες» που τις έκανε να νιώσουν ξανά έφηβες: να μένουν ξύπνιες μέχρι τις 3 το πρωί για κουβέντες, να κανονίζουν brunch, να αφήνουν για λίγο στην άκρη την πίεση του «σωστού» ραντεβού.

Οι άνδρες που δεν ταίριαξαν με κάποια συνεχίζουν να βγαίνουν μαζί, αυτή τη φορά χωρίς μοναχικές απαγορεύσεις – με κρέας και αλκοόλ στο τραπέζι. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πόσοι από τους δεσμούς που δημιουργήθηκαν θα οδηγήσουν σε γάμους ή παιδιά, όπως θα ήλπιζαν οι διοργανωτές και η κυβέρνηση.

Όμως σχεδόν όλοι φαίνεται να παίρνουν κάτι ουσιαστικό μαζί τους: νέες φιλίες, μια αίσθηση ότι «δεν είμαι ο μόνος που δυσκολεύεται» και λίγη παραπάνω αυτοπεποίθηση πως, σε μια κοινωνία όπου το ραντεβού έχει γίνει περίπλοκο, υπάρχουν ακόμη χώροι – όσο στημένοι κι αν μοιάζουν – όπου μπορείς να δοκιμάσεις να γνωρίσεις τον άλλον από την αρχή.