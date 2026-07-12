Πώς η Ελλάδα «σκαρφάλωσε» στην κορυφή των τιμών για όσπρια και αποξηραμένα φρούτα

Το παρελθόν τροχοπέδη για το μέλλον στην παραγωγή οσπρίων.

Οι περισσότεροι Έλληνες, είναι βέβαιοι ότι η χώρα μας θα μπορούσε να παράξει περισσότερα αγροτικά προιϊόντα, αν μη τι άλλο για δύο λόγους: πρώτον, γιατί είναι σαφώς νοστιμότερα των περισσότερων εισαγόμενων και δεύτερον, γιατί (υποτίθεται) έχεις καλύτερο έλεγχο στις τιμές τους. Γιατί, όμως, δεν το κάνει; Η συζήτηση αυτή είναι πολύ μεγάλη και εμείς στο insider.gr την κάνουμε κατά τμήματα στην ενότητα Αγροτική Οικονομία και Διατροφή.

Ευκαιρίας δοθείσης, όμως, είναι χρήσιμο να ρίχνουμε φως σε συγκεκριμένες πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας που εμφανίζονται προβληματικές, ή προκαλούν το λεγόμενο κοινό αίσθημα. Το ρεπορτάζ για τον πληθωρισμό, αναφέρει ότι οι τιμές των οσπρίων στην Ελλάδα από το 2015 και μετά, αυξήθηκαν 35% περισσότερο από ό,τι στην Ευρωζώνη!

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