CEO της Ryanair: Σε «ζημιά από ξένο αντικείμενο» αποδίδει το σπασμένο παράθυρο

Υπενθυμίζεται πως το αεροσκάφος, το οποίο κατευθυνόταν στη Γερμανία, έχασε πίεση και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair Μάικλ Ο'Λίρι δήλωσε σήμερα ότι τα αρχικά ευρήματα της έρευνας σχετικά με το ατύχημα με το σπασμένο τζάμι αεροσκάφους που είχε ως αποτέλεσμα ένας επιβάτης σχεδόν να εκσφενδονιστεί στο κενό, παραπέμπουν σε «ζημιά από ξένο αντικείμενο» και δεν οφείλεται στην ηλικία του Boeing 737 ή στις συνθήκες συντήρησής του.

Το Αμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών ερευνά το περιστατικό που σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου, κατά το οποίο ένα κομμάτι από τον κινητήρα αποκόπηκε από το αεροσκάφος και έσπασε παράθυρό του λίγο μετά την απογείωσή του από τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με βίντεο και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA).

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