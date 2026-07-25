Ιστορική διάκριση για την Κίνα: Δύο επιστήμονες έλυσαν μαθηματικούς γρίφους ενός αιώνα

Για πρώτη φορά δύο Κινέζοι μαθηματικοί τιμώνται με το μετάλλιο Fields, δίνοντας λύσεις σε προβλήματα που απασχολούσαν την επιστήμη εδώ και πάνω από 100 χρόνια.

Η παγκόσμια μαθηματική κοινότητα έγινε μάρτυρας μιας ιστορικής στιγμής, καθώς για πρώτη φορά δύο Κινέζοι μαθηματικοί βραβεύτηκαν με το μετάλλιο Fields, τη σημαντικότερη διεθνή διάκριση στον χώρο των Μαθηματικών, η οποία συχνά χαρακτηρίζεται ως το «Νόμπελ των Μαθηματικών».

Οι Χονγκ Ουάνγκ και Γιου Ντενγκ συγκαταλέγονται στους τέσσερις φετινούς νικητές του βραβείου, μαζί με τον Αμερικανό Τζον Πάρντον και τον Καναδό Τζέικομπ Τσίμερμαν. Κάθε ένας από τους διακριθέντες έλαβε χρηματικό έπαθλο ύψους 15.000 καναδικών δολαρίων, όμως η πραγματική αξία της διάκρισης βρίσκεται στο κύρος που συνοδεύει το βραβείο, το οποίο απονέμεται κάθε τέσσερα χρόνια σε μαθηματικούς ηλικίας έως 40 ετών για εξαιρετικές επιστημονικές συνεισφορές.

Η βράβευση της Χονγκ Ουάνγκ και του Γιου Ντενγκ προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση στην Κίνα, καθώς αποτελεί την πρώτη φορά που Κινέζοι μαθηματικοί κατακτούν αυτή την κορυφαία διάκριση. Η είδηση κυριάρχησε αμέσως στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εκατομμύρια χρήστες εξήραν το επίτευγμα των δύο επιστημόνων, κάνοντας λόγο για μια ιστορική στιγμή για τη χώρα.

Δύο προβλήματα που παρέμεναν άλυτα για περισσότερο από έναν αιώνα

Η διάκριση των δύο μαθηματικών δεν οφείλεται μόνο στην ακαδημαϊκή τους πορεία, αλλά κυρίως στις λύσεις που έδωσαν σε δύο από τα πιο δύσκολα και επίμονα προβλήματα της σύγχρονης μαθηματικής επιστήμης.

Η Χονγκ Ουάνγκ, μόλις 35 ετών, τιμήθηκε για τη συμβολή της στην επίλυση της περίφημης εικασίας του Ιάπωνα μαθηματικού Σοΐτσι Κακέγια, η οποία διατυπώθηκε το 1917 και απασχολούσε γενιές ερευνητών.

Το πρόβλημα θέτει ένα φαινομενικά απλό ερώτημα: ποια είναι η μικρότερη δυνατή περιοχή που διαγράφει ένα μολύβι όταν περιστραφεί πλήρως γύρω από τον άξονά του;

Μαζί με τον συνεργάτη της Τζος Ζαλ, η Ουάνγκ προσέγγισε το ζήτημα εξετάζοντας το μολύβι σε τρισδιάστατο χώρο αντί για επίπεδη επιφάνεια. Η εργασία τους δημοσιεύθηκε το 2025 και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στη σύγχρονη αρμονική ανάλυση, κλάδο των Μαθηματικών που μελετά τη συμπεριφορά των κυμάτων και των ταλαντώσεων.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι η γοητεία του συγκεκριμένου προβλήματος οφείλεται στο γεγονός πως εμφανίζεται φυσικά σε πλήθος διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, από τη φυσική μέχρι την ανάλυση δεδομένων.

Η λύση σε ένα από τα περίφημα προβλήματα του Χίλμπερτ

Ο Γιου Ντενγκ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, τιμήθηκε για τη συμβολή του στην επίλυση μιας άλλης ιστορικής πρόκλησης των Μαθηματικών.

Το 1900, ο Γερμανός μαθηματικός Ντάβιντ Χίλμπερτ παρουσίασε μια λίστα με 23 προβλήματα που επρόκειτο να καθορίσουν την εξέλιξη της μαθηματικής έρευνας στον 20ό αιώνα. Ένα από αυτά, γνωστό ως «Έκτο Πρόβλημα του Χίλμπερτ», αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να περιγραφεί η συμπεριφορά ενός ολόκληρου φυσικού συστήματος μέσα από την κίνηση των επιμέρους σωματιδίων του.

Ο Ντενγκ κατάφερε να προσεγγίσει το πρόβλημα μελετώντας τη συμπεριφορά των αερίων, προσφέροντας μια λύση που θεωρείται σημαντικό βήμα στη σύνδεση των Μαθηματικών με τη Φυσική.

Μετά τη βράβευσή του δήλωσε πως αποτελεί τεράστια τιμή να βλέπει το όνομά του δίπλα σε προσωπικότητες που θαύμαζε σε όλη τη διάρκεια της επιστημονικής του πορείας.

Μια νέα γενιά Κινέζων επιστημόνων

Οι δύο διακεκριμένοι μαθηματικοί έχουν αρκετές κοινές διαδρομές. Γεννημένοι στην Κίνα, εισήχθησαν το ίδιο έτος, το 2007, στο περίφημο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, προτού συνεχίσουν τις σπουδές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Χονγκ Ουάνγκ, η οποία γεννήθηκε το 1991 στην πόλη Γκουιλίν, θεωρούνταν παιδί-θαύμα ήδη από τα σχολικά της χρόνια, καθώς είχε παραλείψει δύο τάξεις του δημοτικού. Αρχικά σπούδασε γεωεπιστήμη, όμως σύντομα αποφάσισε να ακολουθήσει τα μαθηματικά. Στη συνέχεια φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Paris-Sud και στην École Polytechnique της Γαλλίας, ενώ ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στο MIT. Σήμερα είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και παράλληλα μόνιμη ερευνήτρια στο κορυφαίο γαλλικό Ινστιτούτο Ανώτερων Επιστημονικών Σπουδών (IHES).

Η διάκρισή της απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς έγινε μόλις η τρίτη γυναίκα στην ιστορία που λαμβάνει το μετάλλιο Fields.

Μάλιστα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δέχθηκε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τη συνεχάρη δημόσια, τονίζοντας ότι η επιτυχία της αποτελεί παράδειγμα της ποιότητας της γαλλικής επιστημονικής εκπαίδευσης και έρευνας.

Ο Γιου Ντενγκ ακολούθησε αντίστοιχη πορεία. Ξεκίνησε να διακρίνεται σε μαθηματικούς διαγωνισμούς ήδη από το δημοτικό σχολείο, μεταγράφηκε από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου στο MIT και αργότερα απέκτησε διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Πρίνστον. Από το 2024 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο.

Η φετινή απονομή πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ραγδαία τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται οι επιστημονικοί υπολογισμοί και η έρευνα. Παρ' όλα αυτά, οι διακρίσεις των τεσσάρων νικητών υπενθυμίζουν ότι η ανθρώπινη δημιουργικότητα, η θεωρητική σκέψη και η βαθιά μαθηματική διαίσθηση εξακολουθούν να αποτελούν κινητήριες δυνάμεις της επιστήμης.