5 κτίρια-σύμβολα της Αθήνας που δεν υπάρχουν πια

Η Αθήνα άλλαξε πολύ στο πέρασμα του χρόνου και η ανάπτυξη μαζί με την αστυφιλία εξαφάνισαν κτίρια ξεχωριστής ομορφιάς.

Αν υπήρχε η δυνατότητα να ταξιδέψουμε στον χρόνο και γυρνούσαμε πίσω στην Αθήνα του 19ου και του 20ού αιώνα, θα μπερδευόμασταν αρκετά. Μπορεί και να μας απασχολούσε ένα κρίσιμο ερώτημα: γιατί κτίρια που είχαν αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες και εξαιρετική ομορφιά εξαφανίστηκαν με απόφαση των εκάστοτε αρχών; Πριν βρούμε εκείνον που έχει την ευθύνη, ας δούμε πρώτα τα αλλοτινά κοσμήματα της Αθήνας που δεν υπάρχουν πια.

Ξενοδοχείο Ακταίον Παλλάς

Κατασκευάστηκε από τον Ιωάννη Πεσμαζόγλου στις ακτές του Φαλήρου και ξεκίνησε να λειτουργεί το καλοκαίρι του 1903. Στην αρχή, οι χώροι του ξενοδοχείου προορίζονταν μόνο για κοσμικές εκδηλώσεις. Αυτή εν τέλει ήταν και η μεγαλύτερη δόξα του. Σύντομα έγινε το επίκεντρο της κοσμικής ζωής των μεγαλοαστών της Αθήνας ενώ στα χρυσοποίκιλτα σαλόνια του φιλοξένησε πρίγκιπες, βασιλείς και σημαντικές προσωπικότητες της εθνικής ζωής. Υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και κατεδαφίστηκε τη δεκαετία του '90 καθώς το κόστος συντήρησής του ήταν αρκετά βαρύ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr