Το «χρυσό» συμβόλαιο της Αλίκης Βουγιουκλάκη που έγραψε ιστορία

Το αστρονομικό ποσό που αποκόμισε η Αλίκη Βουγιουκλάκη από την τεράστια θεατρική επιτυχία μιας άλλης εποχής που έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Το θέατρο είναι εκείνο το μέρος όπου η τέχνη της υποκριτικής συμβαινει σε πραγματικό χρόνο, εκεί όπου ο ηθοποιός υπερβάινει τον εαυτό του και μέ την πλαστικότητα της τέχνης του μπορεί να γίνει όποιος/α θέλει.

Επίσης το θέατρο φημίζεται για πολλά πράγματα, μεταξύ αυτών και οι ιδιαίτερα χαμηλές αμοιβές των ηθοποιών, εκτός αν είναι σταρ, μεγάλα ονόματα, «που τα φέρνουν» όπως λένε στην αργκό του χώρου, υπονοώντας το προφανές, πως οι επώνυμοι φέρνουν εισπράξεις.

Στην περίπτωση της Αλίκης Βουγιουκλάκη και της μεγάλης της επιτυχίας στα 90ς, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, της «Μις Πέπσι», τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά.

Τη σεζόν 1994-95, βαθια μέσα στην εποχή της δραχμής, οι αμοιβές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπαϊωάννου στο περιοδικό ΚΛΙΚ, ήταν σε παρόμοιο μοτίβο, χαμηλές για τους ανώνυμους ηθοποιούς και υψηλές για τους επώνυμους.

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