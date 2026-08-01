Επιδότηση ανακαίνισης έως 36.000 ευρώ - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ανοικτή έως 31 Αυγούστου η πλατφόρμα.

Ανοικτή έως τις 31 Αυγούστου παραμένει η πλατφόρμα του προγράμματος «Ανακαινίζω» για τα κλειστά ακίνητα, ενώ ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας σε ιδιοκατοικούμενες κατοικίες.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, έχουν ήδη εκδοθεί 77.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, εκ των οποίων περίπου 70.000 αφορούν κατοικίες στις οποίες διαμένουν οι ιδιοκτήτες και 7.000 κλειστά σπίτια.

Το πρόγραμμα προβλέπει χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ, με το κράτος να καλύπτει από 75% έως και 95% του κόστους ανακαίνισης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού. Υψηλότερη επιδότηση προβλέπεται, μεταξύ άλλων, για πολύτεκνες οικογένειες και νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία.

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