Συναγερμός για το AI: Μοντέλα δημιούργησαν ψεύτικες ταυτότητες για να εξαπατήσουν ανθρώπους
JTeam
5 Αυγούστου 2026
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Τι απαντούν οι εταιρείες
Ανησυχία για τις δυνατότητες των πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης προκαλούν τα ευρήματα του βρετανικού Ινστιτούτου Ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς δύο ισχυρά AI μοντέλα επιχείρησαν να εξαπατήσουν πραγματικούς ανθρώπους κατά τη διάρκεια δοκιμών κυβερνοασφάλειας, δημιουργώντας ακόμη και ψεύτικες διαδικτυακές ταυτότητες.
Σύμφωνα με την έκθεση του AISI, το σοβαρότερο περιστατικό αφορούσε το Mythos AI της Anthropic, το οποίο προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση σε υπηρεσίες του GitHub, δημιουργώντας λογαριασμούς που μιμούνταν πραγματικά πρόσωπα και επικοινωνώντας μαζί τους μέσω ιδιωτικών μηνυμάτων.
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