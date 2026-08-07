Η δουλειά με τα περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα

Τι μισθούς παίρνουν οι κάτω των 24 ετών μέχρι οι 55+. Πόσοι αμείβονται με πάνω από 5.201 ευρώ μεικτά μηνιαίως. Το pay gap ανδρών - γυναικών.

Το εύρος των μεικτών μισθών των εργαζομένων στην Ελλάδα κυμαίνεται από 818 ευρώ έως 3.387 ευρώ, με τις μέσες απολαβές να διαμορφώνονται στα 1.959 ευρώ μηνιαίως, σύμφωνα με το paylab.com.

Ειδικότερα, το 17% των εργαζομένων λαμβάνει μεικτά ανά μήνα από 651 ευρώ έως 1.000 ευρώ, το 16% από 1.001 ευρώ έως 1.350 ευρώ, το 16% από 1.351 ευρώ έως 1.700 ευρώ, το 14% από 1.701 ευρώ έως 2.050 ευρώ, το 10% από 2.051 ευρώ έως 2.400 ευρώ, το 8% από 2.401 ευρώ έως 2.750 ευρώ, το 5% από 2.751 ευρώ έως 3.100 ευρώ.

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