Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ στη λίστα των πιο καλοντυμένων του Vanity Fair

Μερικές φορές αρκεί ένα ζευγάρι sneakers, ένα καπέλο και λίγη προσωπικότητα.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ μπαίνει σε ένα από τα πιο απρόσμενα fashion lists της χρονιάς, καθώς το Vanity Fair τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τους πιο καλοντυμένους ανθρώπους του 2026. Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας στην ιστορία βρέθηκε έτσι ανάμεσα σε ονόματα που πρωταγωνιστούν εδώ και χρόνια στον χώρο της μόδας, της μουσικής, του κινηματογράφου και της ποπ κουλτούρας.

Η επιλογή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Λέων ΙΔ΄ δεν είναι ακριβώς το πρόσωπο που θα περίμενε κανείς να συναντήσει σε μια λίστα αφιερωμένη στο στιλ. Κι όμως, σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό, ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να παρουσιάζεται δημόσια έχει αποκτήσει τη δική του ταυτότητα, μετατρέποντας ακόμη και την αυστηρά καθορισμένη ενδυμασία του Ποντίφικα σε στοιχείο προσωπικής έκφρασης.

Ο Πάπας συμπεριλήφθηκε στην κατηγορία «The Originals», στην οποία το Vanity Fair συγκεντρώνει, όπως περιγράφει, μερικές από τις πιο ιδιαίτερες, ανατρεπτικές και καινοτόμες παρουσίες στον χώρο του στιλ. Στην ίδια κατηγορία συναντά κανείς τον σκηνοθέτη Σπάικ Λι, την τραγουδίστρια Ροζαλία και την Ισλανδή μουσικό Μπιορκ.

Η επιλογή του Λέοντα ΙΔ΄ δεν βασίζεται μόνο στα παραδοσιακά παπικά ενδύματα, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος τα συνδυάζει με στοιχεία που προσδίδουν μια πιο προσωπική και απρόσμενα χαλαρή πινελιά στην εμφάνισή του. Μία από τις εμφανίσεις που ξεχώρισε το Vanity Fair δεν αφορά καν την περίοδο της παπικής του θητείας. Πρόκειται για μια φωτογραφία από την εποχή που ο Λέων ΙΔ΄ ήταν γνωστός ως Father Bob, πριν εκλεγεί Πάπας.

Σε αυτήν εμφανίζεται με μια κρεμ ράσα, συνδυασμένη με αθλητικά παπούτσια Nike. Το συγκεκριμένο look φαίνεται πως ήταν αρκετό για να κερδίσει μια θέση στη fashion αναδρομή του περιοδικού, αποδεικνύοντας ότι η σχέση του με τη μόδα δεν ξεκίνησε από τη στιγμή που ανέλαβε το ύψιστο αξίωμα της Καθολικής Εκκλησίας.

Το Vanity Fair στάθηκε επίσης στη λεγόμενη «διακριτικά ειρωνική casual διάθεση» του Ποντίφικα. Αν και η εμφάνισή του ακολουθεί αναγκαστικά ένα αυστηρό πρωτόκολλο, ο Λέων ΙΔ΄ έχει κάνει κατά διαστήματα επιλογές που διαφοροποιούνται από την απολύτως επίσημη εικόνα που έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε με έναν Πάπα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι περιστασιακές εμφανίσεις του με καπέλα του μπέιζμπολ, μια επιλογή που μοιάζει αρκετά διαφορετική από το παραδοσιακό παπικό dress code και έχει συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο αναγνωρίσιμης προσωπικής εικόνας.

Ένα διαφορετικό «best dressed» list

Η λίστα του Vanity Fair δεν περιορίζεται στους ανθρώπους που εντυπωσιάζουν στα κόκκινα χαλιά ή εμφανίζονται στις πρώτες σειρές των μεγαλύτερων οίκων μόδας. Το περιοδικό επιχειρεί να διευρύνει την έννοια του «καλοντυμένου», εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η εμφάνιση ενός προσώπου εκφράζει προσωπικότητα, δημιουργικότητα και άποψη.

Για τη φετινή λίστα, το περιοδικό ανέφερε ότι χρειάστηκαν εβδομάδες συζητήσεων και εκατοντάδες προτάσεις προκειμένου να καταλήξει στις τελικές επιλογές. Η ευρύτερη λίστα χωρίστηκε σε πέντε κατηγορίες: «The Originals», «The Perennials», «The Professionals», «The Duos» και «The Future».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία του Λέοντα ΙΔ΄ αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δεν πρόκειται απλώς για μια αναφορά στην εμφάνιση ενός πολιτικού ή θρησκευτικού ηγέτη, αλλά για αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο ένα ιδιαίτερα αυστηρό ενδυματολογικό πλαίσιο μπορεί να αποκτήσει προσωπικό χαρακτήρα.

Ο Πάπας, άλλωστε, διαθέτει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα dress codes στον κόσμο. Τα λευκά παπικά ενδύματα, το zucchetto και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στοιχεία της εμφάνισής του αποτελούν μέρος μιας παράδοσης αιώνων. Ωστόσο, μικρές λεπτομέρειες μπορούν να αλλάξουν την εικόνα και να κάνουν τον άνθρωπο πίσω από το αξίωμα περισσότερο ορατό.

Η νέα εικόνα του Λέοντα ΙΔ΄

Ο Λέων ΙΔ΄ εξελέγη τον Μάιο του 2025, μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου στις 21 Απριλίου του ίδιου έτους, σε ηλικία 88 ετών. Γεννημένος στο Σικάγο, έγινε ο πρώτος Αμερικανός που ανέλαβε τον παπικό θρόνο, γεγονός που από μόνο του έκανε την παρουσία του αντικείμενο τεράστιου διεθνούς ενδιαφέροντος. Από την αρχή της θητείας του, κάθε δημόσια εμφάνισή του έχει προσελκύσει την προσοχή, όχι μόνο για τις δηλώσεις και τις αποφάσεις του, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να εμφανίζεται.

Η ένταξή του στη λίστα του Vanity Fair έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η εικόνα του Ποντίφικα αποτελεί πλέον κομμάτι της ευρύτερης δημόσιας ταυτότητάς του. Και μπορεί ένα ζευγάρι Nike ή ένα καπέλο του μπέιζμπολ να μοιάζουν ασήμαντες λεπτομέρειες μπροστά στο βάρος του παπικού αξιώματος, όμως ακριβώς αυτές οι μικρές επιλογές είναι που κάνουν έναν δημόσιο άνθρωπο πιο αναγνωρίσιμο και, συχνά, πιο προσιτό.