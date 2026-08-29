Η Ντόλι Πάρτον “πετά” για την αιωνιότητα: Συζητήσεις για να πάρει το αεροδρόμιο του Νάσβιλ το όνομά της

Το Τενεσί εξετάζει να μετονομάσει το διεθνές αεροδρόμιο του Νάσβιλ προς τιμήν της Ντόλι Πάρτον, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της.

Το Τενεσί ετοιμάζεται να αποτίσει έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής στη γυναίκα που συνδέθηκε όσο λίγες με την ιστορία, τη μουσική και την πολιτιστική ταυτότητα της πολιτείας. Λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον, οι αρχές του Τενεσί επαναφέρουν την πρόταση να μετονομαστεί το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ προς τιμήν της θρυλικής τραγουδίστριας, ηθοποιού και φιλάνθρωπου.

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, και η διοίκηση του Διεθνούς Αεροδρομίου του Νάσβιλ ανακοίνωσαν σε κοινή δήλωσή τους την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στη διαδικασία αλλαγής της ονομασίας του αεροδρομίου, προτείνοντας να φέρει το όνομα της γυναίκας που θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που ανέδειξε ποτέ η πολιτεία.

«Η εξαιρετική ζωή της Ντόλι Πάρτον είναι για πάντα υφασμένη στον ιστό της πολιτείας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπιλ Λι.

«Σε ένα μέρος όπου το Τενεσί καλωσορίζει τον κόσμο, είναι ταιριαστό το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ να φέρει το όνομα της αγαπημένης κόρης της πολιτείας μας και να υποδέχεται τους ταξιδιώτες με τη διαχρονική κληρονομιά της μουσικής, της γενναιοδωρίας, της πίστης και της καλοσύνης της».

Η πρόταση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική σημασία, καθώς έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον. Η τραγουδίστρια, που εξελίχθηκε από ένα κορίτσι μεγαλωμένο στα βουνά του Τενεσί σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής και της περιουσίας της στην ενίσχυση της πολιτείας από την οποία ξεκίνησε.

Η ομάδα της Ντόλι Πάρτον φέρεται να αντιμετωπίζει θετικά την πρωτοβουλία. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, οι συνεργάτες της είναι «συγκινημένοι από την ιδέα» και ανοιχτοί στο να συνεχιστεί η συζήτηση για την πιθανή μετονομασία του αεροδρομίου.

Η συμβολή της Ντόλι Πάρτον στο Τενεσί ξεπερνά κατά πολύ τη μουσική της καριέρα. Μέσα από το Dollywood Foundation και το πρόγραμμα Imagination Library, η καλλιτέχνις συνέδεσε το όνομά της με πρωτοβουλίες που στόχευαν στην εκπαίδευση, την ενίσχυση των παιδιών και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά και οικονομικά περιβάλλοντα.

Δεν είναι τυχαίο, επομένως, ότι η πρόταση για την αλλαγή του ονόματος του αεροδρομίου είχε κατατεθεί ήδη από την προηγούμενη χρονιά. Τότε, μια σχετική διαδικτυακή εκστρατεία είχε ξεκινήσει μετά από πρόταση να δοθεί στο αεροδρόμιο το όνομα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η ιδέα να τιμηθεί αντίθετα η Ντόλι Πάρτον βρήκε μεγάλη ανταπόκριση, ενώ ο αριθμός των υπογραφών αυξήθηκε σημαντικά μετά τον θάνατό της.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metropolitan Nashville Airport Authority, Νταγκ Κρόιλεν, υπογράμμισε ότι η κληρονομιά της τραγουδίστριας αντικατοπτρίζει πολλά από τα χαρακτηριστικά που κάνουν το Νάσβιλ ξεχωριστό.

«Η αξιοσημείωτη κληρονομιά της Ντόλι μάς υπενθυμίζει ότι αυτό που κάνει το Νάσβιλ ιδιαίτερο είναι η ικανότητά μας να καλωσορίζουμε ανθρώπους από κάθε κοινωνικό υπόβαθρο», ανέφερε. «Κατανοούσε ότι η αξιοπρέπεια, η καλοσύνη και οι ευκαιρίες δεν πρέπει ποτέ να καθορίζονται από τον τόπο από τον οποίο προέρχεσαι ή από την κοινωνικοοικονομική σου κατάσταση».

Τη στήριξή του στην πρόταση εξέφρασε και ο δήμαρχος του Νάσβιλ, Φρέντι Ο’Κόνελ. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε μάλιστα σε ένα ακόμη σχέδιο που συνδεόταν με τη Ντόλι Πάρτον και την αγάπη της για την πόλη.

Όπως σημείωσε, η διάσημη τραγουδίστρια εργαζόταν για τη δημιουργία ενός ξενοδοχείου και μουσείου με την ονομασία «SongTeller», ένα πρότζεκτ που η ίδια είχε χαρακτηρίσει ως «ερωτική επιστολή» προς το Νάσβιλ.

«Τώρα είναι η σειρά μας να γράψουμε μια ερωτική επιστολή στη Ντόλι», ανέφερε ο δήμαρχος, προτείνοντας το αεροδρόμιο να μετονομαστεί σε «Dolly Parton International Airport».

Η πρόταση αναμένεται να συζητηθεί επισήμως στις 17 Σεπτεμβρίου, κατά τη συνεδρίαση της Metropolitan Nashville Airport Authority. Στο τραπέζι θα βρεθούν τόσο η ισχύουσα πολιτική ονοματοδοσίας του οργανισμού όσο και η πρόταση του κυβερνήτη Μπιλ Λι για τη μετονομασία του αεροδρομίου.

Σήμερα, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ χρησιμοποιεί τον κωδικό BNA, ο οποίος προέρχεται από την παλαιότερη ονομασία Berry Field Nashville Airport. Η εγκατάσταση πήρε το όνομά της από τον Χάρι Σμιθ Μπέρι, βετεράνο των δύο Παγκοσμίων Πολέμων και προσωπικότητα που συνέβαλε στην ίδρυση του αεροδρομίου.