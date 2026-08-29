Επιστροφή ενοικίου: Οι δικαιούχοι που μπορούν να πάρουν πίσω έως και 4 ενοίκια

Για ποιους έρχεται διπλή πληρωμή και «δώρο» έως 4 ενοίκια

Επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο σε περισσότερα νοικοκυριά με διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων αλλά και «δώρο» δύο ενοίκια ετησίως χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές που υπηρετούν «εκτός έδρας», φέρνει από φέτος η ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η επιστροφή δυο ενοικίων το χρόνο για τους περίπου 50.000 δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους εφαρμόζεται αναδρομικά από το έτος 2025. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων θα λάβουν τα αναδρομικά του 2025 για τα ενοίκια που είχαν καταβάλει το 2024 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 και στα τέλη Νοεμβρίου 2025 θα ακολουθήσει νέα καταβολή για τα μισθώματα που πληρώθηκαν το 2025. Ετσι, ανάλογα με το εάν οι δικαιούχοι είχαν λάβει ή όχι την επιστροφή ενός ενοικίου τον Νοέμβριο του 2025, το συνολικό όφελος μπορεί να αντιστοιχεί έως και σε 3 ή 4 μηνιαία ενοίκια από τα 24 που κατέβαλαν τη διετία 2024-2025.

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