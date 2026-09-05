Όλοι ξέρουμε «τα νέα της Αλεξάνδρας», λίγοι ξέρουν την ιστορία μιας γυναικοκτονίας
JTeam
5 Σεπτεμβρίου 2026
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Από «έγκλημα τιμής» σε κραυγή δικαιοσύνης.Η σκοτεινή ιστορία πίσω από «Τα νέα της Αλεξάνδρας» και το λυτρωτικό φεμινιστικό της reclaim.
Ένα πάλκο, καπνός, κρασοπότηρα και μια ρεμπέτικη πενιά να δίνει τον ρυθμό. Για περισσότερες από έξι δεκαετίες, η ελληνική κοινωνία χόρευε ζεϊμπέκικο πάνω στα συντρίμμια μιας δολοφονημένης γυναίκας. Το 1961, «Τα νέα της Αλεξάνδρας» σε στίχους και μουσική του Κώστα Γιαννίδη και ερμηνεία του Βαγγέλη Περπινιάδη, έγινε ο απόλυτος λαϊκός ύμνος.
Το κοινό σιγοτραγουδούσε με πάθος για μια «διεφθαρμένη» γυναίκα που πρόδωσε την ανδρική τιμή, νομιμοποιώντας στη συλλογική συνείδηση την εκδίκηση απέναντί της. Όμως, πίσω από την εθιστική μελωδία και τον βολικό μύθο, κρυβόταν μια πραγματικότητα ποτισμένη στο αίμα, η οποία αποκαλύπτει το πιο σκοτεινό πρόσωπο της πατριαρχίας.
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