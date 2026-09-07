Πότε μηδενίζεται ο φόρος για τους τρίτεκνους

Πίνακες και παραδείγματα

Τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων στο 0% για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της ομιλίας του στην 90η ΔΕΘ και εξειδίκευσε ο αρμόδιος υπουργός Εθνικής Οικονομίας και οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και το επιτελείο του.

Το μέτρο θεσπίστηκε κατά αναλογία με ό,τι εφαρμόστηκε για τους νέους έως 25 ετών και για τους πολύτεκνους. Η μείωση του φόρου εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2027 (οι μισθωτοί θα δουν τις μειώσεις από 1/1/2027 και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στις δηλώσεις του 2028).

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