PISA 2025: Υποχωρούν οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών

Τι αλλάζει στην εποχή της AI

Σε τροχιά επιδείνωσης παραμένουν οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών, με το PISA 2025 του ΟΟΣΑ να καταγράφει νέα πτώση και στα τρία βασικά πεδία αξιολόγησης. Σε σύγκριση με το 2022, η Ελλάδα έχασε 7 μονάδες στις φυσικές επιστήμες, 16 στην ανάγνωση και 6 στα μαθηματικά, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόσταση σε βάθος δεκαετίας.

Η ελληνική εικόνα εντάσσεται, πάντως, σε μια ευρύτερη διεθνή υποχώρηση. Το PISA 2025 καταγράφει τη χαμηλότερη μέση επίδοση που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα στις χώρες του ΟΟΣΑ σε φυσικές επιστήμες, ανάγνωση και μαθηματικά, με ιδιαίτερα έντονη την υποχώρηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και μαθηματικών.

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