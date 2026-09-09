«Η AI θα σκοτώσει όλους τους ανθρώπους» - Παραίτηση και προειδοποιήσεις από Anthropic

Την παραίτησή του υπέβαλε ο ερευνητής της Anthropic, Τζέικομπ Κόξον, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι οι αντίπαλες εταιρείες δεν ενεργούσαν υπεύθυνα «τρέχοντας κατευθείαν στην υπερ-νοημοσύνη και παίζοντας με τις ζωές μας».

Ο 27χρονος Βρετανός, εργαζόταν επί τρία χρόνια στην προεκπαίδευση -το στάδιο όπου τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης απορροφούν τεράστιες ποσότητες δεδομένων- πρώτα στην OpenAI και στη συνέχεια, φέτος, στον κύριο ανταγωνιστή της, την Anthropic.

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