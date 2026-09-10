Πότε κυκλοφορούν στην Ελλάδα τα νέα iPhone

Όσα έγιναν γνωστά για τα νέα iphone

Από τις 18 Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμα τα iPhone 18 Pro & iPhone 18 Pro Max καθώς και τα νέα Apple Watch Series 12 & Apple Watch Ultra 4 σε Ελλάδα και Κύπρο από το επίσημο δίκτυο μεταπωλητών Αpple της iSquare, μέλος του ομίλου Quest.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη η Apple παρουσίασε τη νέα σειρά προϊόντων της, με επίκεντρο το ολοκαίνουργιο iPhone Duo, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone στην ιστορία της εταιρείας, καθώς και τα νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, το Apple Watch Series 12 και τα AirPods 5, φέρνοντας σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, της φωτογραφίας, της υγείας και της καθημερινής εμπειρίας χρήσης.

iPhone Duo: Το πρώτο foldable iPhone

Το iPhone Duo αποτελεί τη μεγαλύτερη σχεδιαστική αλλαγή στην ιστορία του iPhone από την πρώτη του έκδοση. Όταν είναι ανοιχτό, αποτελεί το λεπτότερο iPhone που έχει κατασκευάσει ποτέ η εταιρεία, διαθέτοντας μια εσωτερική οθόνη 7,6 ιντσών που προσφέρει άπλετο χώρο για προβολή περιεχομένου, παιχνίδια και multitasking, καθώς και μια ειδική επίστρωση nano-texture που μειώνει τις αντανακλάσεις για μια απαράμιλλη εμπειρία θέασης.

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