Phil Collins: Η τελευταία συναυλία ενός θρύλου σε στίχους, video και εικόνες

Ο Phil Collins έδωσε την τελευταία συναυλία της ζωής του μπροστά στο κοινό αλλά θα υπάρχει πάντα ένας λόγος να αποθεώνεται μέσα από κάθε του στίχο όσο πατάμε το play των πιο αγαπημένων του (κυρίως μας) τραγουδιών, ακόμη κι αν ξέρουμε πως δεν θα ξαναεμφανιστεί ποτέ ξανά επί σκηνής

Another Day In Paradise, In the Air Tonight, Easy Lover, Against All Odds, I Wish It Would Rain Down. Γι' αυτά και πολλά ακόμη κομμάτια της ξεχωριστής του δισκογραφίας, ο Phil Collins ακόμη και μετά την τελευταία συναυλία της ζωής του, θα είναι σαν να εκφράζει πάντα live τα υψηλότερα συναισθήματα μέσα από κάθε του στίχο.

Πριν λίγες ημέρες, αποθεώθηκε για μία ακόμη και (τελειωτική) φορά από το κοινό στο Λονδίνο, καθισμένος σε μια καρέκλα, εν μέσω των συνεχιζόμενων προβλημάτων υγείας του. Στα 71 του, εμφανίστηκε στη σκηνή του 02, παρέα με τους Mike Rutherford και Tony Banks των Genesis, τραγουδώντας όλα τα αγαπημένα.

Κατά την έναρξη του φαντασμαγορικού show, ακούστηκε να λέει: «Καλησπέρα Λονδίνο. Έχει περάσει πολύς καιρός που περιμέναμε να το πούμε αυτό», ενώ πρόσθεσε με χιούμορ: «Μετά το αποψινό, θα πρέπει όλοι να βρούμε πραγματικές δουλειές».

Οι Genesis ενώθηκαν ξανά φέτος, μετά από 14 χρόνια, για την περιοδεία «The Last Domino; Tour», που είχε αναβληθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Τα 23 τραγούδια της τελευταίας βραδιάς ήταν σχεδόν τα ίδια με τις πρόσφατες περιοδείες του συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Ο σπουδαίος Phil Collins γεννήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 1951 στο Λονδίνο και σε ηλικία 13 ετών όπως διηγείται ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του, άκουσε το «Love me do» των Beatles και μαγεύτηκε τόσο που πήγε στο Albert΄s Music Shop και αγόρασε το πρώτο του ντραμς στο χρώμα του μαργαριταριού. Μάλιστα, μέχρι το τέλος της εφηβικής του ηλικίας, είχε παίξει περισσότερες από 10.000 ώρες «όπως οι γείτονες μπορούν να επιβεβαιώσουν».

Ο Collins έχει ταλαιπωρηθεί από διάφορα προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων μιας εξάρθρωσης σπονδύλων στο λαιμό του το 2007, που προκάλεσε βλάβη στα νεύρα των χεριών του. Χρησιμοποιεί μπαστούνι από το 2015, όταν έκανε επέμβαση στην πλάτη, και τον Σεπτέμβριο αποκάλυψε ότι «μετά βίας κρατάει» πλέον την μπαγκέτα.

Οι Genesis ξεκίνησαν το 1967 και η φήμη τους εκτοξεύτηκε τη δεκαετία του 1970, πουλώντας πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους ενώ ο «αγαπημένος τραγουδοποιός όλων των εποχών» έγινε διάσημος ως ντράμερ και τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος, αλλά και για την σόλο καριέρα του ως pop τραγουδιστής από το 1981, γνωρίζοντας μεγάλη εμπορική επιτυχία.

Το πρώτο άλμπουμ των Genesis με βασικό τραγουδιστή τον Collins ήταν το «A Trick of the Tail» το 1976, το οποίο μπήκε στο αμερικάνικο τοp-40 και στη Βρετανία έφτασε μέχρι το Νο 3.

Το 2007 οι Genesis επανενώθηκαν για μια περιοδεία και παρόλο που τo 2011 o Collins ανακοίνωσε ότι αποσύρεται απο την μουσική σκηνή, το 2016 εμφανίστηκε σε δύο φιλανθρωπικές συναυλίες και τον Ιούνιο του 2017 ξεκίνησε μια δύσκολη περιοδεία σε όλη την Ευρώπη με ακυρώσεις εξαιτίας τραυματισμών αλλά με μεγάλη υποδοχή από τους θαυμαστές, όπως πάντα.

Οι τίτλοι που τον συνοδεύουν μέχρι σήμερα στη μουσική του καριέρα είναι πολλοί, όπως και η συμμετοχή του σε δεκάδες κομμάτια και άλμπουμ. Τον γνωρίσαμε ως συνθέτη, ντράμερ, μουσικό παραγωγό και ηθοποιό. Κι έτσι παραμένει στις καρδιές μας.

Μέχρι σήμερα, έχει κερδίσει πολλά μουσικά βραβεία μεταξύ των οποίων επτά Grammy, πέντε Brits, ένα Oscar και δύο Χρυσές Σφαίρες, για την σόλο καριέρα του ενώ έχει μπει στο Rock and Roll Hall of Fame ως μέλος των Genesis το 2010.

Since Phil Collins is trending, here’s a video when he was walking around singing In The Air Tonight & went to the drum set perfectly on time for the solo drum part 🥁 pic.twitter.com/EDhROKO4x2

— Mexican Rug Dealer (@DealinRugs) August 8, 2020

Ο Phil Collins είναι ένας από τους τρεις καλλιτέχνες με πωλήσεις άνω των 100 εκατομ. δίσκων, εκτός από τους Paul McCartney και Michael Jackson, τόσο σε σόλο καριέρα, όσο και ως μέλη συγκροτήματος.

Τα τραγούδια του κινούνται μεταξύ μιας ιδιαίτερης ατμόσφαιρας και μιας χαμένης αγάπης ενώ το All Music τον έχει χαρακτηρίσει ως έναν από τους πιο επιτυχημένους pop τραγουδιστές απο το 1980 μέχρι και σήμερα.

Το 2005 ο μοναδικός Phil έδωσε μια αξέχαστη συναυλία στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην Αθήνα. Από όσα έχουν μείνει χαραγμένα γύρω από το όνομά του, η αυτοβιογραφία του που κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 2016 με τίτλο «Not yet Dead», θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα «προφητική».

«Έζησα μια ονειρική ζωή. Ήμουν εξαιρετικά τυχερός αλλά δούλεψα και πολύ σκληρά. Συνεργάστηκα με μερικούς από τους ήρωές μου και έγραψα τραγούδια που άρεσαν σε πολύ κόσμο… στη ζωή μου υπήρξαν πολλές ευχάριστες στιγμές αλλά και μερικά "σκοτεινά μονοπάτια". Το όνομά μου είναι Phil Collins. Είμαι 65 χρονών, ντράμερ και τώρα πια ξέρω πως δεν είμαι άφθαρτος. Δεν τελείωσα ακόμη. Υπάρχει ακόμα ζωή στο γερασμένο σώμα μου. Και αυτή είναι η ιστορία μου…».