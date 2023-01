O μεγαλύτερος μύθος για τον ύπνο μόλις καταρρίφθηκε

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όταν θέλουμε να μας πάρει ο ύπνος

Όλοι κάπου, κάποτε, κάποια στιγμή έχουμε δεχθεί μια συμβουλή για εκείνες τις νύχτες όπου δεν μπορούμε να κοιμηθούμε εύκολα. Την ξέρουμε όλοι και πολλοί από εμάς μπορεί και να την έχουμε ακολουθήσει. Ωστόσο μια νέα μελέτη και ένας ειδικός στον ύπνο ανέφερε πως μάλλον πρέπει να διαγράψουμε τη μέθοδο αυτή, που παραδοσιακά πιστεύαμε ότι θα μας βοηθούσε στο να κοιμηθούμε πιο γρήγορα.



Σε μια συνέντευξη που έδωσε ο ειδικός σε ζητήματα ύπνου και συγγραφέας του βιβλίου Why we sleep, καθηγητής Matthew Walker στο podcast «Science and Nutrition» της Zoe Study μίλησε σχετικά με την βελτίωση της ποιότητας του ύπνου μας. Στη συνέντευξη, ο καθηγητής ρωτήθηκε «ποιος είναι ο μεγαλύτερος μύθος για τον ύπνο που οι άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύουν;» και η απάντηση που έχουμε, ομολογουμένως μας εξέπληξε.



«Υπάρχουν τόσοι πολλοί μύθοι, αλλά νομίζω ότι ένας από τους διασκεδαστικούς μύθους που έχει καταρριφθεί, είναι ότι το να μετράμε πρόβατα θα μας βοηθήσει να κοιμηθούμε», λέει ο καθηγητής Walker. Ναι, όλα αυτά είναι ένα ψέμα. Health Trends: Οι νέες τάσεις για την υγεία που πρέπει να ακολουθήσουμε το 2023

Ο καθηγητής Walker μάλιστα, αναφέρθηκε σε μια μελέτη που έχει γίνει από έναν συνάδελφό του, καθηγητή νευροεπιστήμης στο UC Berkeley. Η μελέτη διαπίστωσε ότι η καταμέτρηση των προβάτων όχι μόνο δεν θα μας κάνει να αποκοιμηθούμε πιο γρήγορα, αλλά στην πραγματικότητα θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να αποκοιμηθούμε.

Τι μπορείς να κάνεις για να κοιμηθείς όντως πιο εύκολα / γρήγορα

Ωστόσο, οι ερευνητές βρήκαν μια εναλλακτική στρατηγική που μπορεί να βοηθήσει.

Ας σκεφτούμε μια βόλτα που γνωρίζουμε πολύ καλά, ίσως είναι μια βόλτα στο δάσος ή μια πεζοπορία ή μια βόλτα στην παραλία και μετά ας προσπαθήσουμε να το οραματιστούμε.

«Ας εστιάσουμε εκεί που σκεφτόμαστε ”εγώ φεύγω από το σπίτι, κατεβαίνω τα σκαλιά, βγαίνω έξω” – και αν το κάνουμε λεπτομερώς, το επόμενο πράγμα που θα θυμόμαστε είναι να χτυπάει το ξυπνητήρι μας το επόμενο πρωί γιατί μας πήρε ο ύπνος».