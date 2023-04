Mittelschmerz: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τον πόνο στην ωορρηξία

Οι μέρες πριν την περίοδο δεν είναι το μόνο διάστημα που οι έμμηνοι κύκλοι μας, μας προκαλούν πόνο. Παρακάτω, ακολουθούν όσα πρέπει να ξέρεις για τον πόνο της ωορρηξίας

Όλες ξέρουμε πώς ακριβώς είναι ο πόνος της περιόδου. Μήπως όμως σου συμβαίνει να έχεις συχνά πόνο ή κράμπες μεταξύ των περιόδων; Αν ναι, μπορεί να αντιμετωπίζεις Mittelschmerz-πόνους ωορρηξίας.

Το Mittelschmerz είναι πυελικός πόνος και κράμπες που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της ωορρηξίας σε ορισμένες γυναίκες. Η λέξη Mittelschmerz προέρχεται από τη Γερμανία και μεταφράζεται ως «μεσαίος πόνος». Συνήθως αναφέρεται στη δυσφορία που νιώθουν ορισμένες γυναίκες γύρω από τη στιγμή που απελευθερώνεται ένα ωάριο από την ωοθήκη. Η ωορρηξία συμβαίνει περίπου στο μέσο του εμμηνορροϊκού σας κύκλου. Το Mittelschmerz αναφέρεται επίσης ως επώδυνη ωορρηξία, πόνος στο μέσο του κύκλου και κράμπες ή πόνος.

Το Mittelschmerz θεωρείται ότι επηρεάζει το 40% των γυναικών

Σύμφωνα με τον διατροφολόγο και συγγραφέα του You Can Have A Better Period, Le’Nise Brothers: «Το αισθάνεσαι στο κάτω μέρος της κοιλίας, συνήθως από την ίδια πλευρά που απελευθερώνεται ένα γόνιμο ωάριο».

Γιατί πονάει η ωορρηξία;

«Η ωορρηξία μπορεί να αποδειχθεί μια βίαιη διαδικασία για το γυναικείο σώμα», εξηγεί ο Brothers, συμπληρώνοντας: «Όταν το ωάριο απελευθερώνεται από την ωοθήκη κατά τη διάρκεια της ωορρηξίας, διαπερνά το τοίχωμα της ωοθήκης, απελευθερώνοντας μια μικρή ποσότητα υγρού που ερεθίζει τα κοντινά νεύρα». Μόλις το ωάριο απελευθερώνεται, οι μυς της σάλπιγγας συστέλλονται για να ωθήσουν το ωάριο στη μήτρα.

Με όλη αυτή την επίπονη διεργασία, δεν προκαλεί εντύπωση που πολλές φορές αισθανόμαστε πόνο στο στομάχι. Κάθε γυναίκα βιώνει πολύ διαφορετικά το Mittelschmerz.

Κάποιες γυναίκες αισθάνονται μόνο ένα τσίμπημα ή έναν αμβλύ πόνο ενώ κάποιες άλλες πονούν πολύ στην ωοθήκη και ο πόνος είναι οξύς και διαπεραστικός

Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, πολλές γυναίκες διαγιγνώσκονται λανθασμένα με σκωληκοειδίτιδα εξαιτίας του έντονου πόνου. Παρόλο που το Mittelschmerz είχε αναφερθεί για πρώτη φορά το 1949, δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες και μελέτες που να εξετάζουν τα αίτια, τα συμπτώματα και τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου.

Αν αντιμετωπίζεις συχνά τέτοιους πόνους, βοηθούν αρκετά η κατάλληλη διατροφή, η τακτική άσκηση, αλλά και τα συμπληρώματα μαγνησίου. Αν είσαι σπίτι, τοποθέτησε μια ζεστή θερμοφόρα στην κοιλιακή χώρα για να χαλαρώσεις το σημείο από τον μυϊκό σπασμό και να ηρεμήσεις τα αιμοφόρα αγγεία. Ένα χαλαρωτικό ντους με ζεστό νερό, θα σε ανακουφίσει πολύ από τα ενοχλητικά συμπτώματα.