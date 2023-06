Τι θα συμβεί στο σώμα σου αν κάνεις κάθε μέρα, κρύο ντους για 30''

H αναζωογόνηση είναι το πρώτο όφελος

Η σκέψη ότι αφήνεις το παγωμένο νερό να τρέχει πάνω στο σώμα σου, δεν είναι και τόσο ελκυστική. Τα οφέλη του κρύου ντους ωστόσο, μπορούν να σε πείσουν να το δοκιμάσεις γιατί είναι πολλαπλά.

Το ντους μετά από μια φορτική μέρα, μοιάζει με τελετουργία. Αποφορτίζει, διώχνει μακριά το άγχος και ενισχύει το self care όταν γίνεται με τον σωστό τρόπο, κι όχι ως μια ακόμη διαδικασία που πρέπει να γίνει. Πολλοί βάζουν χαλαρωτική μουσική και ανάβουν κεριά για να δημιουργήσουν την κατάλληλη ατμόσφαιρα. Το κλειδί ωστόσο κρύβεται στη θερμοκρασία του νερού και το κρύο για λίγα δευτερόλεπτα, είναι ό,τι πρέπει μετά από μια έντονη μέρα.

