Σου αρέσει να χαζεύεις την αυγή και το ηλιοβασίλεμα; Τα εκπληκτικά οφέλη για την υγεία σου

Αν σε ρωτούσαν ποια είναι η αγαπημένη στιγμή της ημέρας σου, ποια θα έλεγες; Μήπως νωρίς το πρωί, όταν ο ήλιος ξεπροβάλλει και αρχίζει η ημέρα, ή μήπως αργά το απόγευμα, όταν χάνεται στο βάθος, γεμίζοντας τον ουρανό με χρώματα; Αν αυτές οι εικόνες έχουν γεμίσει με φως και θαυμασμό και τη δική σου ψυχή, έφτασε η στιγμή να μάθεις πως η θέαση της ανατολής και της δύσης του ήλιου έχει εκπληκτικά οφέλη για την υγεία μας.

Σύμφωνα με μια μελέτη του «Guide to Getting Outside» του SELF, ο χρόνος που περνάς στην ύπαιθρο και γενικότερα εκτός σπιτιού έχει σημαντικά οφέλη για τη σωματική και ψυχική υγεία σου. Τα κύματα της θάλασσας, το πράσινο της φύσης, τα χρώματα του ουρανού επιδρούν άμεσα επάνω μας, επηρεάζοντας την ψυχολογία μας. Όπως αποδείχθηκε επιστημονικά, η συναναστροφή με τη φύση μειώνει το άγχος και ενισχύει τα επίπεδα της ευτυχίας στον οργανισμό μας, δημιουργώντας μας μια διάθεση για δημιουργία και προσφορά.

Δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός, ότι οι άνθρωποι τείνουν να νιώθουν καλύτερα και να είναι πιο παραγωγικοί στην ύπαιθρο απ’ ότι στην πόλη. Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2023, απέδειξε πως η θέαση ενός φυσικού τοπίου με θάλασσα, λίμνη, κήπους, ηλιοβασίλεμα μας προκαλεί περισσότερα συναισθήματα από τη θέαση ενός αστικού κέντρου. Η βόλτα σε μια παραλία, η αναρρίχηση σε ένα βουνό ή ο περίπατος σε ένα δάσος είναι πιο πιθανόν να μας γαληνεύσουν και να απομακρύνουν τις αρνητικές σκέψεις μας απ’ ότι η έξοδος στους δρόμους μιας πολυσύχναστης πόλης.

Το δέος που προκαλείται από τη θέαση ενός φυσικού τοπίου μας ηρεμεί, μας κάνει να νιώθουμε ασφάλεια και πληρότητα σε έναν κατά τα άλλα χαοτικό κόσμο. Παράλληλα, μας υπενθυμίζει ότι είμαστε μόλις μια κουκίδα αυτού του σύμπαντος, μικραίνοντας το μέγεθος των προβλημάτων μας. Αυτή η ενέργεια που λαμβάνουμε κατά την ανατολή ή τη δύση του ηλίου, συμβάλλει στην αναθεώρηση απόψεων και μας προτρέπει να κοιτάξουμε τα ζητήματα που μας απασχολούν από μια άλλη οπτική γωνία.

Το γεγονός ότι η ανατολή και η δύση του ηλίου δεν μοιάζει με τίποτα άλλο σε αυτόν τον πλανήτη είναι πολύ πιθανόν να μας προκαλεί τον θαυμασμό που νιώθουμε. Όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές, το να κοιτάς τον ουρανό μπορεί να σε βγάλει από τον μικρόκοσμο που ζεις και να σε βοηθήσει να επανέλθεις στο κέντρο σου, νιώθοντας μια απελευθέρωση από τις δεσμευτικές σκέψεις.

Η απεραντοσύνη αυτών των φυσικών φαινομένων μπορεί να λειτουργήσει κι ως κίνητρο για την πραγμάτωση των ονείρων μας - όσο δύσκολο κι αν θεωρούμε πως είναι αυτό. Ακόμα, η παρακολούθηση της ανατολής του ηλίου σε καθημερινή βάση, συμβάλλει στη ρύθμιση του προγράμματος του ύπνου μας, ωφελόντας τον οργανισμό μας.