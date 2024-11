Οι «μικρές νίκες» είναι η απάντηση στο χάος της καθημερινότητας - Η μέθοδος που πρέπει να μάθεις

Οι «μικρές νίκες» ή αλλιώς «micro wins» είναι η σανίδα σωτηρίας από το χάος της καθημερινότητας

«Σημασία έχει η διαδρομή, όχι ο προορισμός», είχε γράψει ο Κωνσταντίνος Καβάφης σε ένα από τα σημαντικότερα ποιήματά του «Ιθάκη» και, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, είχε απολύτως δίκιο. Οι άνθρωποι τείνουμε να κοιτάμε μόνο το αποτέλεσμα, αδιαφορώντας για την όλη προσπάθεια που καταβάλλαμε μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Η επίτευξη ενός στόχου όσο εύκολη ή δύσκολη κι αν είναι σχεδόν πάντα επισκιάζει όλα όσα βιώσαμε από την αφετηρία ως το τέλος.

Η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη προκλήσεις και αναποδιές, που είναι αδύνατον να μην μας επηρεάσουν σε ψυχολογικό επίπεδο. Όσο καλή διάθεση κι αν έχεις ώστε να διαχειριστείς όλα τα αυτά τα προβλήματα που χαλάνε τον ρυθμό της ρουτίνας σου, τις περισσότερες φορές πρόκειται για περίπλοκα θέματα, συνεπώς είναι αδύνατον να συμβεί. Όταν, λοιπόν, κυριαρχεί ο πανικός, λειτουργούμε ενστικτωδώς, προσπαθώντας να πάρουμε ξανά τον έλεγχο της κατάστασης στα χέρια μας. Θεωρούμε πως κάθε μικρή ή μεγάλη αλλαγή στο πρόγραμμα και στη ζωή μας, μπορεί να επηρεάσει την έκβαση μιας προκαθορισμένης κατάστασης.

Σε μια τέτοια χαοτική κατάσταση, λοιπόν, οι ειδικοί επισημαίνουν πως πρέπει να εστιάσουμε στις «μικρές νίκες» ή αλλιώς «micro wins» που είσαι η σανίδα σωτηρίας από το χάος της εκάστοτε συνθήκης. Σύμφωνα με τη Σίρα Γκιλ, συγγραφέα και ειδικό στην οργάνωση σπιτιού «LifeStyled: Your Guide to a More Organized & Intention», υπάρχει τρόπος να ανακτήσουμε τη συγκέντρωσή μας και να μας χαρίσουμε μερικές στιγμές χαράς και ανακούφισης μέσα στον πανικό.

«Όταν είμαστε καταβεβλημένοι, είναι αδύνατον να σκεφτούμε με ψυχραιμία και τα φιλόδοξα σχέδια γίνονται ακόμα ένα πράγμα που πρέπει να διαχειριστούμε. Εκεί, έρχεται η μαγεία του micro wins. Μικρές, διαχειρίσιμες ενέργειες που μπορούν να ολοκληρωθούν σε λίγα λεπτά. Αυτές οι γρήγορες και μικρές νίκες μπορεί να μην φαίνονται εντυπωσιακές, αλλά προσφέρουν μια αίσθηση ολοκλήρωσης, γιατί όχι και υπερηφάνειας, αλλάζοντας την ενέργειά μας, γεγονός που είναι απαραίτητο ειδικά σε περιόδους μαζικής τρέλας», υποστήριξε.

Σύμφωνα με την ειδικό, υπάρχουν 4 μικρές νίκες που μπορούμε να πετύχουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, βάζοντας σε τάξη τη ζωή μας, εντός και εκτός σπιτιού.

4 μικρές νίκες που μπορείς να πετύχεις σήμερα

1. Δώσε προτεραιότητα σε αυτό που αποφεύγεις εδώ και εβδομάδες

Σε κάθε to do list υπάρχουν πράγματα που αποφεύγουμε να κάνουμε για βαρετούς - συνήθως - λόγους. Θα μπορούσε να είναι ένα τηλεφώνημα σε μια τράπεζα, ένα μέιλ ή μια γραφειοκρατική δουλειά που δεν έχεις καμία διάθεση να ασχοληθείς. Οι οδηγίες έχουν ως εξής: Χωρίς να το σκεφτείς αναλυτικά, άσε το κινητό σου στο πλάι και ξεκίνα να κάνεις τη βαρετή εργασία. Μόλις την ολοκληρώσεις, η ανακούφιση, η χαρά και η υπερηφάνεια που θα νιώσεις για τον εαυτό σου δεν θα συγκρίνεται με τίποτα στον κόσμο.

2.Αφιέρωσε χρόνο στις ηλεκτρονικές συσκευές σου

Οι ρυθμοί της ζωής μας είναι τέτοιοι που χρειάζεται να περνάμε αρκετές ώρες την ημέρα με έναν υπολογιστή, κινητό, τάμπλετ. Η ακαταστασία σε αυτές τις συσκευές μπορεί να μας επηρεάσει άμεσα και να ενισχύσει αυτή την αποδιοργάνωση. Αφιέρωσε, λοιπόν, μερικά λεπτά για να καθαρίσεις την επιφάνεια εργασίας στον υπολογιστή σου, να τακτοποιήσεις τους φακέλους, να διαγράψεις τα περιττά αρχεία ή να ταξινομήσεις τις εφαρμογές στο κινητό σου. Η αίσθηση που θα έχεις μετά το τέλος αυτής της διαδικασίας, θα είναι μοναδική.

3.Κάνε εκκαθάριση στην καθημερινή τσάντα σου

Η τσάντα που χρησιμοποιούμε κάθε ημέρα γίνεται στο τέλος της εβδομάδας «κάδος» αποδείξεων, λοιπών χαρτιών, φαγητών κι άλλων άχρηστων πραγμάτων που δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να βρίκονται εκεί. Προσπάθησε να κάνεις μια εκκαθάριση, πετώντας όλα τα πράγματα που δεν έχουν καμία απολύτως χρησιμότητα. Μπορεί να σου φαίνεται αστείο ή μικρό, ωστόσο η αλλαγή που θα δεις θα σε αποζημιώσει.

4.Θέσε μία ώρα παραγωγικότητας για κάθε εβδομάδα

Το πρόγραμμα είναι ο σύμμαχός σου σε αυτό το εγχείρημα. Θέσε μία ημέρα την εβδομάδα μία ώρα, κατά την οποία θα ασχολείσαι με όλες τις εκκρεμότητες που έχουν μείνει στη μέση και πρέπει να τακτοποιηθούν. Για παράδειγμα, τακτοποίησε τις ντουλάπες, καθάρισε την είσοδο, φτιάξε το ψυγείο ή ό,τι άλλο υπάρχει στο μυαλό σου σαν «βάρος». Μόλις τακτοποιηθεί, θα νιώσεις την απόλυτη χαλάρωση και απελευθέρωση.

Η ζωή θα έχει πάντα ανηφόρες και καταιγίδες. Αυτές οι μικρές αλλά σημαντικές πράξεις, θα σε βοηθήσουν να νιώσεις παραγωγικός, κλείνοντας, παράλληλα, ανοιχτά θέματα που ταλαιπωρούσαν τη σκέψη σου για καιρό. Αυτές οι «μικρές νίκες» υπάρχουν για να μας υπενθυμίζουν πως δεν χρειάζεται να βγει ο ήλιος για να αδράξουμε την ημέρα, και πως πρέπει να εκμεταλλευόμαστεν την κάθε στιγμή, πηγαίνοντας με τη ροή των πραγμάτων.