5 λεπτά τρεξίματος την ημέρα ισοδυναμούν με επιπλέον 3 χρόνια ζωής - Ακόμα το σκέφτεσαι;

Το τρέξιμο φαίνεται πως μπορεί να διασφαλίσει την καλή υγεία και να συμβάλει στη μακροζωία, σύμφωνα με έρευνες.

Το τρέξιμο αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές άσκησης παγκοσμίως και οι λόγοι είναι πολλοί: Είναι δωρεάν, δεν χρειάζεται εξοπλισμό, ούτε συγκεκριμένο πρόγραμμα, και μπορείς να το προσαρμόσεις στη δική σου φυσική κατάσταση. Παράλληλα, έχει πολλαπλά οφέλη για τον οργανισμό μας, καθώς πέρα από το σώμα μας επηρεάζει θετικά και την ψυχική υγεία μας. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως οι άνθρωποι που έχουν εντάξει στην καθημερινότητά τους το τρέξιμο, έχουν λιγότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν μελλοντικά καρδιολογικά προβλήματα. Θέλεις κι άλλα; Συνέχισε να διαβάζεις.

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τη Hone Health, διαπιστώθηκε πως λίγα λεπτά τρεξίματος την ημέρα είναι θαυματουργά για τον οργανισμό μας σε σχέση με την αδράνεια. Για την ακρίβεια, αρκούν μόλις πέντε λεπτά αργού τρεξίματος (σκέψου λιγότερα από 6 χιλιόμετρα/ώρα) για να δώσουμε «παράταση» στη ζωή μας κατά τρία χρόνια. Το τρέξιμο βελτιώνει όλες τις λειτουργίες του σώματός μας, προστατεύοντας - μεταξύ άλλων - την καρδιά από σοβαρά προβλήματα υγείας. Επίσης, δυναμώνει τους μύες μας, αφού είναι ένας τρόπος εκγύμνασης που ενεργοποιεί ολόκληρο το σώμα, ενώ συμβάλλει στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος.

Freepik

Γιατί το τρέξιμο είναι "φίλος" της υγείας μας

Αυτή δεν είναι η πρώτη μελέτη που αναφέρεται στις ευεργετικές ιδιότητες του τρεξίματος για την ανθρώπινη ζωή. Το 2014, μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 55.000 ανθρώπους σε χρονικό διάστημα 15 ετών, συμπέρανε πως το τρέξιμο μειώνει τον κίνδυνο θνησιμότητας και συμβάλλει στην καλύτερη γήρανση του οργανισμού. Μία επιστήμονας που έχει επικεντρωθεί στην ολιστική ιατρική, η Κάντις Νάιτ, υποστηρίζει πως τόσο το τρέξιμο όσο και κάθε άλλη μορφή αερόβιας άσκησης αποτελούν το «μυστικό της μακροζωίας». Εκτός από τα παραπάνω, είναι σαν ασπίδα προστασίας κατά ορισμένων μορφών καρκίνου, ενώ βοηθά στην αποτελεσματική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Το συμπέρασμα; Δεν χρειάζεται να τρέχουμε σε μαραθώνιους για να είμαστε υγιείς. Με μερικά λεπτά τρεξίματος την ημέρα μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο μας, που δεν είναι άλλος από το να είμαστε υγιείς και λειτουργικοί μέχρι τα γεράματα. Έρευνες που έχουν γίνει μέσα στα χρόνια, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως οι άνθρωποι που είχαν τη συνήθεια να τρέχουν στην καθημερινότητά τους (από jogging μέχρι spinning) έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από τους υπόλοιπους.

Freepik

Η αερόβια άσκηση γενικά - το τρέξιμο ειδικά - είναι συνδεδεμένα με τη μακροζωΐα

Καθώς μεγαλώνουμε, οι αρτηρίες - που είναι υπεύθυνες για τη μεταφορά οξυγόνου από την καρδιά στο σώμα μας - τείνουν να γίνονται πιο σκληρές. Το τρέξιμο μπορεί να επιβραδύνει αυτή τη διαδικασία, παρατείνοντας την ελαστικότητα των αρτηριών, παρά την προχωρημένη ηλικία μας. «Η συνεπής προπόνηση με αερόβια άσκηση μπορεί να γυρίσει πίσω το ρολόι, “παίρνοντας” χρόνια από την καρδιά και τις αρτηρίες μας», υποστηρίζει η γιατρός και συμπληρώνει: «Το τρέξιμο βοηθά το σώμα μας με κάθε τρόπο. Αυτά τα οφέλη, συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου».

Αν, λοιπόν, πρέπει να θέσεις έναν στόχο για τη νέα σεζόν που ξεκινά από Σεπτέμβρη, δεν έχεις παρά να ξεκινήσεις το τρέξιμο. Πέντε λεπτά την ημέρα είναι ένας στόχος που μπορείς να πετύχεις - όσο πολυάσχολος κι αν είσαι. Μερικές φορές, δεν χρειάζεται πολλή σκέψη, αλλά απευθείας πράξη. Συνεπώς, φόρα τα αθλητικά σου και ξεκίνα από σήμερα κιόλας. Σε περίπτωση που διαβάζεις αυτό το κείμενο στις διακοπές σου, το πρωινό ή το απογευματινό τρέξιμο στην παραλία - τη στιγμή του ηλιοβασιλέματος - είναι ένας καλός τρόπος να ξεκινήσεις την προσπάθεια.

