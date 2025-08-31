Τελικά, τα μεσαία παιδιά έχουν κάτι το ξεχωριστό – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Γιατί τα μεσαία παιδιά κερδίζουν στα σημεία;

Για χρόνια, η σειρά γέννησης των παιδιών έχει απασχολήσει ψυχολόγους και οικογενειακά τραπέζια: είναι οι πρωτότοκοι πιο υπεύθυνοι; Τα μικρότερα παιδιά πιο ανέμελα; Και οι μεσαίοι βρίσκονται απλώς στη μέση; Μια νέα μελέτη από τον Καναδά έρχεται να βάλει τάξη στα στερεότυπα – και να δώσει λίγη δικαίωση στα μεσαία παιδιά.

Οι ψυχολόγοι Michael Ashton και Kibeom Lee ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 700.000 ενήλικες, βασιζόμενοι στο μοντέλο προσωπικότητας HEXACO, το οποίο μετράει έξι βασικά χαρακτηριστικά, όπως η τιμιότητα, η συνεργασία και η συναισθηματική σταθερότητα. Σκοπός τους ήταν να δουν, αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στη σειρά γέννησης, το μέγεθος της οικογένειας και την προσωπικότητα.

Γιατί τα μεσαία παιδιά είναι ανώτερα από τα αδέρφια τους

Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα: τα μεσαία παιδιά ξεχωρίζουν από τα αδέρφια τους, καθώς εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα σε δύο πολύ σημαντικά θέματα: την ταπεινότητα και τη συνεργατικότητα. Δηλαδή είναι πιο πρόθυμα να μοιραστούν, να ακούσουν και να λειτουργήσουν δίκαια σε σχέση με τα μεγαλύτερα, τα μικρότερα ή τα μοναχοπαίδια.

Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το ότι όσο περισσότερα παιδιά είχε μια οικογένεια, τόσο πιο έντονα εμφανίζονταν αυτά τα χαρακτηριστικά. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι που μεγάλωσαν με πολλά αδέρφια τείνουν να είναι πιο συνεργατικοί και λιγότερο εγωκεντρικοί. Γιατί συμβαίνει αυτό; Οι ερευνητές εξηγούν πως το να μεγαλώνεις με αδέλφια σημαίνει ότι από μικρός μαθαίνεις να μοιράζεσαι, να κάνεις υπομονή και να διαχειρίζεσαι τις συγκρούσεις. Ειδικά για τους μεσαίους, η θέση τους τούς φέρνει συχνά στον ρόλο του διαμεσολαβητή.

Προφανώς, αυτή η διαπίστωση δεν ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε γενικές γραμμές, η τάση είναι ξεκάθαρη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μοναχοπαίδια και οι πρωτότοκοι είχαν ελαφρώς υψηλότερη βαθμολογία στην «Ανοιχτότητα στην Εμπειρία», που σχετίζεται με τη δημιουργικότητα και την πνευματική περιέργεια. Αυτό επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει «καλύτερη» σειρά γέννησης - απλώς διαφορετικά δυνατά σημεία.

Η σειρά γέννησής μας μπορεί να μην καθορίζει ποιοι είμαστε, αλλά φαίνεται ότι επηρεάζει διακριτικά τον τρόπο που σχετιζόμαστε με τους άλλους. Αν μεγάλωσες μαζί με αδέρφια, ίσως να έμαθες - χωρίς να το καταλάβεις - πώς να συνεργάζεσαι, να προσαρμόζεσαι και να συνεννοείσαι. Και αν είσαι μοναχοπαίδι ή πρωτότοκος, ίσως το δικό σου «όπλο» είναι η περιέργεια, η ανεξαρτησία ή η δημιουργικότητα. Όπως και να 'χει, το σημαντικό είναι να αναγνωρίζουμε τις δυνάμεις μας - κι αυτές των γύρω μας - και να τις χρησιμοποιούμε με γνώμονα το καλό.