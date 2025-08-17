Παιδιά και καλοκαίρι: Πώς να βάλουμε όρια χωρίς να χαθεί η ανεμελιά

H Μαρία Καστάνια, Φιλόλογος - Παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής μοιράζεται συμβουλές για το πώς οι γονείς μπορούν να θέτουν ξεκάθαρα όρια χωρίς να στερούν τη χαρά και την ελευθερία της εποχής

Το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη εποχή μικρών και μεγάλων. Τα σχολεία κλείνουν, οι μέρες γίνονται πιο μεγάλες και γεμάτες φως, και η διάθεση όλων ανεβαίνει. Για τα παιδιά, όμως, η απόλυτη ελευθερία μπορεί να είναι δίκοπο μαχαίρι. Ναι, χρειάζονται ξεκούραση και παιχνίδι, αλλά ταυτόχρονα δεν παύουν να χρειάζονται και ένα πλαίσιο που θα τους προσφέρει ασφάλεια.

Αν αναρωτιέστε πώς μπορείτε να βάλετε όρια χωρίς να χαθεί η ανεμελιά του καλοκαιριού, δείτε μερικές απλές ιδέες που θα κάνουν τη διαφορά.

Κρατάμε μια χαλαρή αλλά σταθερή ρουτίνα

Η μαγεία του καλοκαιριού είναι να ξεφεύγουμε λίγο από το πρόγραμμα. Ωστόσο, τα παιδιά νιώθουν μεγαλύτερη σιγουριά όταν υπάρχουν κάποιες σταθερές. Δεν χρειάζεται να ξυπνούν την ίδια ώρα όπως τον χειμώνα, αλλά καλό είναι να υπάρχουν βασικές σταθερές: ένα πρωινό γεύμα μαζί, μια συγκεκριμένη ώρα για ξεκούραση το μεσημέρι, και μια ώρα ύπνου που να μην ξεφεύγει υπερβολικά.

Όρια στην οθόνη για περισσότερη δράση

Το καλοκαίρι είναι η περίοδος που οι οθόνες τείνουν να παίρνουν τη… μερίδα του λέοντος. Κι όμως, η ανεμελιά χτίζεται έξω από αυτές. Ορίστε ένα “πακέτο χρόνου” για tablet ή τηλεόραση (π.χ. 1 ώρα τη μέρα) και ενθαρρύνετε το υπόλοιπο να γεμίσει με παιχνίδι, βόλτες, κατασκευές ή ακόμα και βαρεμάρα γιατί μέσα από αυτή γεννιέται η δημιουργικότητα.

Το «όχι» δεν σημαίνει αυστηρότητα, σημαίνει φροντίδα

Πολλοί γονείς δυσκολεύονται να πουν “όχι” το καλοκαίρι, γιατί θέλουν τα παιδιά τους να περνούν όμορφα. Η αλήθεια είναι πως τα παιδιά χρειάζονται το «όχι» για να ξέρουν τα όριά τους. Δεν είναι τιμωρία.. είναι μια αγκαλιά που λέει: «Είσαι ασφαλής, γιατί υπάρχει πλαίσιο». Όταν συνοδεύουμε το «όχι» με εξήγηση και σταθερότητα, τα παιδιά το δέχονται ευκολότερα.

Δίνουμε χώρο για επιλογές

Τα όρια δεν σημαίνουν ότι αποφασίζουμε τα πάντα για το παιδί. Το αντίθετο: αφήνουμε περιθώρια να διαλέξει εκείνο μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Για παράδειγμα: «Θέλεις να παίξουμε στη θάλασσα ή να κάνουμε μια βόλτα στην πλατεία;». Έτσι, το παιδί νιώθει ότι έχει λόγο, ενώ εσείς κρατάτε την ισορροπία.

Ο χρόνος μαζί είναι το μεγαλύτερο «ναι»

Το σημαντικότερο όριο είναι η δική μας παρουσία. Ακόμα και αν δεν μπορούμε να λείψουμε πολλές μέρες σε διακοπές, μικρές καθημερινές στιγμές μπορούν να γίνουν αξέχαστες: ένα βραδινό παγωτό, ένα παιχνίδι με νερό στην αυλή, ένα οικογενειακό πικνίκ. Αυτές οι στιγμές γεμίζουν το «συναισθηματικό κουμπαράκι» των παιδιών και κάνουν τα όρια πιο εύκολα αποδεκτά.

Το καλοκαίρι μπορεί να είναι ξέγνοιαστο και ασφαλές

Τα όρια δεν αφαιρούν τη χαρά του καλοκαιριού την προστατεύουν. Όταν ένα παιδί ξέρει τι να περιμένει, μπορεί να απολαύσει με μεγαλύτερη σιγουριά την ανεμελιά που όλοι έχουμε ανάγκη. Γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα είναι και η ευκαιρία να δημιουργήσουμε μαζί με τα παιδιά μας αναμνήσεις που θα θυμούνται για πάντα.

Να θυμάσαι κάτι..

Τα παιδιά χρειάζονται πρόγραμμα για να νιώσουν ασφάλεια, τα όρια είναι σαν μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά, γεμάτη αγάπη!

Τα παιδιά χρειάζονται έναν γονιό που θα λέει «ναι» σε πολλά αλλά και «όχι» με σιγουριά και συνέπεια όπου χρειάζεται!

Η Μαρία Καστάνια είναι φιλόλογος, παιδαγωγός ειδικής αγωγής και σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Στηρίζει παιδιά και οικογένειες σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών, ΔΕΠΥ, αυτισμού και ορίων, ενώ βοηθά εφήβους να χαράξουν τον δικό τους εκπαιδευτικό και επαγγελματικό δρόμο. Πιστεύει ότι κάθε παιδί μπορεί να ανθίσει, όταν το περιβάλλει αγάπη, φροντίδα, αποδοχή και σταθερότητα.