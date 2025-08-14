10 οφέλη της μάσκας ύπνου: Μειώνει το άγχος αλλά και το πρήξιμο στα μάτια

Είναι ευρέως γνωστό πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος για την ευεξία. Όσο σωστό κι αν είναι το πρόγραμμά σου όμως ήξερες πως μία απλή μάσκα ύπνου μπορεί να απογειώσει τα επίπεδα ξεκούρασης σου

Η μάσκα ύπνου δεν είναι απλώς μια ακόμη τάση ευεξίας, αλλά θεωρείται από ειδικούς πολύτιμο item για τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου, της ανάπαυσης και της υποστήριξης της υγείας του δέρματος.



Η ικανότητά της να μπλοκάρει το φως συνεισφέρει σημαντικά στα βαθύτερα στάδια ύπνου που παίζουν κρίσιμο ρόλο στη μνήμη και τη γνωστική λειτουργία.



Επιπλέον, η μάσκα λειτουργεί σαν προστατευτική ασπίδα για την ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια, εμποδίζοντας την τριβή με μαξιλάρια ή σεντόνια και αποτρέποντας, έτσι, ερεθισμούς και ρυτίδες. Υπάρχουν μάλιστα ειδικά σχεδιασμένες μάσκες, που προσφέρουν απαλή πίεση και μπορούν να ανακουφίσουν από ένταση, πονοκεφάλους , ακόμα και ημικρανίες.



10 οφέλη της μάσκας ύπνου