10 οφέλη της μάσκας ύπνου: Μειώνει το άγχος αλλά και το πρήξιμο στα μάτια
JTeam
14 Αυγούστου 2025
Η μάσκα ύπνου δεν είναι απλώς μια ακόμη τάση ευεξίας, αλλά θεωρείται από ειδικούς πολύτιμο item για τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου, της ανάπαυσης και της υποστήριξης της υγείας του δέρματος.
Η ικανότητά της να μπλοκάρει το φως συνεισφέρει σημαντικά στα βαθύτερα στάδια ύπνου που παίζουν κρίσιμο ρόλο στη μνήμη και τη γνωστική λειτουργία.
Επιπλέον, η μάσκα λειτουργεί σαν προστατευτική ασπίδα για την ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια, εμποδίζοντας την τριβή με μαξιλάρια ή σεντόνια και αποτρέποντας, έτσι, ερεθισμούς και ρυτίδες. Υπάρχουν μάλιστα ειδικά σχεδιασμένες μάσκες, που προσφέρουν απαλή πίεση και μπορούν να ανακουφίσουν από ένταση, πονοκεφάλους , ακόμα και ημικρανίες.
10 οφέλη της μάσκας ύπνου
- Βελτίωση της ποιότητας του ύπνου
Μειώνει τις διακοπές και αυξάνει την REM φάση του ύπνου.
- Ρύθμιση του εσωτερικού ρολογιού σου
Η απουσία φωτός βοηθά στην παραγωγή σεροτονίνης και μελατονίνης, υποστηρίζοντας υγιή κύκλο ύπνου-ξύπνιου
- Δεν αφήνει το ενοχλητικό φως να περάσει
Ιδανική για ύπνο σε περιβάλλον με ενοχλητικό φως—όπως ταξίδια.
- Προστασία ευαίσθητου δέρματος
Μειώνει την τριβή από μαξιλάρια και σεντόνια αλλά και των φλεγμονών ενώ παράλληλα αποτελεί μέτρο πρόληψη ρυτίδων
- Μείωση άγχους και έντασης
Οι μάσκες με ελαφρά πίεση ανακουφίζουν από στρες και πονοκεφάλους
- Καλύτερος ύπνος σε ταξίδια
Δημιουργεί συνθήκες ύπνου σταθερότητας σε μη οικεία περιβάλλοντα
- Μείωση πρηξίματος και μαύρων κύκλων
Ειδικά βαριές ή δροσερές μάσκες βοηθούν στην αποστράγγιση υγρών και την περιορισμό αγγείων
- Ενίσχυση της επιδερμικής ανάπλασης
Η ξεκούραση υποστηρίζει την ανάκτηση του δέρματος και την αναστολή πρόωρης γήρανσης
- Διατήρηση ενυδάτωσης γύρω από τα μάτια
Υφάσματα όπως το μετάξι δεν απορροφούν την υγρασία, αφήνοντας το δέρμα ενυδατωμένο
- Υποαλλεργική και αντιμικροβιακή δράση
Ιδιαίτερα οι μεταξωτές μάσκες αντιστέκονται σε ακάρεα και βακτήρια, ιδανικές για ευαίσθητο δέρμα
